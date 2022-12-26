В Воздушных силах рассказали, что известно о результатах взрывов в Энгельсе 26 декабря, 14:17 В Воздушных силах оценили последствия взрывов на аэродроме Энгельс (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

По информации Воздушных сил ВСУ, согласно сообщениям из российских пабликов, последствия взрывов на военном аэродроме Энгельс-2 «довольно существенные».

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Он отметил, что есть информация о погибших и пострадавших в результате взрыва.

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«Если речь идет о пилотах стратегических ракетоносцев Ту-95 и Ту-160, то это довольно-таки весомая информация для нас, которую надо принимать ко вниманию», — сказал Игнат.

Он также призвал дождаться спутниковых снимков, чтобы оценить материальные повреждения.

«Видно, что покурили хорошо — был какой-то взрыв серьезный там. Если мониторить их паблики, речь идет о здании, но возможно, какие-то последствия есть и на стоянке. Это надо видеть спутниковые снимки. Думаю, что скоро их в Сети кто-то и предоставит», — добавил представитель командования.

В ночь на понедельник, 26 декабря, стало известно о мощном взрыве в районе российского военного аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики и несколько авиаполков российской армии.

СМИ сообщали о масштабном пожаре, площадь которого, вероятно, составила около 120 кв. м. Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин после взрывов попытался успокоить население, заверив, что об эвакуации города речь не идет.

Спустя несколько часов после первых сведений о новом ЧП на российском аэродроме Минобороны РФ озвучило официальное «объяснение» произошедшего: якобы «при подлете к военному аэродрому Энгельс» российская ПВО сбила украинский беспилотник. При этом российское ведомство подтвердило гибель троих российских военных.

Это уже второй инцидент на авиабазе в Энгельсе (официальное ее название — Энгельс-2) за последние недели. 5 декабря после удара беспилотника по взлетно-посадочной полосе спутниковые снимки зафиксировали повреждение как минимум одного бомбардировщика Ту-95. С подобных самолетов Россия ранее наносила ракетные удары по Украине.

Аэродром Энгльс-2 находится примерно в 700 км от границы с Украиной.