На аэродроме Энгельс в РФ раздался мощный взрыв, в городе звучит сирена 26 декабря, 02:02 Момент взрыва зафиксировали камеры наблюдения (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

В ночь на понедельник, 26 декабря, на военном аэродроме Энгельс в Саратовской области раздался мощный взрыв.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, в городе звучит воздушная тревога.

5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали предположительное повреждение одного бомбардировщика Ту-95.

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Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.

6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске. Пожар на авиабазе зафиксировали спутники сервиса Planet Labs.

Издание Washington Post писало, что для атак на аэродромы Дягилево, Энгельс и Курск использовались украинские беспилотники.