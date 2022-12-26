На аэродроме Энгельс в РФ раздался мощный взрыв, в городе звучит сирена
Момент взрыва зафиксировали камеры наблюдения (Фото:Антон Геращенко/Telegram)
В ночь на понедельник, 26 декабря, на военном аэродроме Энгельс в Саратовской области раздался мощный взрыв.
Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, в городе звучит воздушная тревога.
5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали предположительное повреждение одного бомбардировщика Ту-95.
Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.
6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске. Пожар на авиабазе зафиксировали спутники сервиса Planet Labs.
Издание Washington Post писало, что для атак на аэродромы Дягилево, Энгельс и Курск использовались украинские беспилотники.