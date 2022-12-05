Два инцидента на военных аэродромах РФ: в Энгельсе упал беспилотник, под Рязанью взорвался бензовоз 5 декабря, 09:18 Спутниковый снимок аэродрома Энгельс за 28 ноября (Фото:Maxar Technologies)

В России произошло два инцидента на военных аэродромах. В Саратовской области вблизи города Энгельс упал беспилотник, а под Рязанью — взорвался бензовоз.

Как сообщает Telegram-канал Baza, утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-1 в Саратовской области.

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По данным Telegram-канала Astra, в результате атаки повреждения получили два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95.

Кроме того, двое военнослужащих получили ранения, они госпитализированы.

Telegram-канал Сирена отмечает, что жители Энгельса и Саратова слышали сильный взрыв около шести часов утра.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал у себя в Telegram видео, на котором, как утверждается, показана атака на аэродром в Энгельсе.

Кроме того, пропагандистское агентство РФ РИА Новости сообщает, что на аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз. Также произошел взрыв,

В результате инцидента погибли три человека, еще шесть пострадали.

«Предварительно, произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Пострадали, по предварительной информации, девять человек, трое из них погибли», — сказал собеседник агентства.

Также в результате инцидента был поврежден самолет.

Аэродром Энгельс находится на расстоянии 750 км от границы с Украиной. С него российские оккупационные войска наносят ракетные удары по украинской территории.

1 декабря немецкое издание Der Spiegel сообщало, что на российском аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области проводятся активные мероприятия, он переведен в состояние повышенной готовности.