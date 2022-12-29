В украинской разведке прокомментировали взрывы в районе аэродрома Энгельс в РФ: более трех погибших 29 декабря, 17:55 29 декабря появилась информация о новых взрывах в районе Энгельса (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов прокомментировал взрывы в районе российского аэродрома Энгельс 26 декабря.

В эфире телемарафона в четверг, 29 декабря, Юсов отметил, что инциденты на территории страны-агрессора свидетельствуют об «инфраструктурной, военной, оборонной и управленческой деградации» в России. По его мнению, вражеская инфраструктура продолжит «деградировать», и это «не первый и не последний такой случай».



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«Информация [о взрывах] уточняется. Точно известно о поражении самолетов, транспортных средств и персонала. Речь идет действительно о более чем трех погибших, о чем сначала заявляли рашисты [вероятно, речь о 26 декабря]», — добавил он.

29 декабря появилась информация о новых взрывах в районе российского военного аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.Чиновники страны-агрессора утверждают, что там сработала ПВО, люди не пострадали.



В ночь на 26 декабря стало известно о мощном взрыве в районе военного аэродрома Энгельс-2 (Саратовская область РФ), где базируются стратегические бомбардировщики и несколько авиаполков российской армии. В минобороны страны-агрессора утверждают, что «при подлете к военному аэродрому Энгельс» российская ПВО якобы сбила украинский беспилотник. Тогда российское ведомство подтвердило гибель троих российских военных из-за «падения обломков».



Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат назвал удар «последствиями российской агрессии». Он также сообщил, что после взрывов Россия передислоцировала свою стратегическую авиацию.



5 декабря после удара беспилотника по взлетно-посадочной полосе в Энгельсе спутниковые снимки зафиксировали повреждение как минимум одного бомбардировщика Ту-95. В этот же день взрыв прогремел на аэродроме Дягилево в Рязанской области.



Аэродром Энгельс-2 находится примерно в 700 км от украинской границы. Украина официально не заявляла о своей причастности к инцидентам.

