В минобороны РФ утверждают, что при взрывах на аэродромах погибли трое российских военных 5 декабря, 18:56 Спутниковый снимок с аэродрома Энгельс за 28 ноября (Фото:Maxar Technologies)

В министерстве обороны страны-террориста РФ утверждают, что в результате взрывов на аэродромах Дягилево и Энгельс в понедельник, 5 декабря, погибли трое российских военных, еще четверо «доставлены в больницы».

Российские пропагандисты в понедельник, 5 декабря, распространили версию оккупантов, согласно которой на российских аэродромах якобы упали «обломки реактивных беспилотников», что «незначительно повредило обшивку корпусов двух самолетов». Страна-террорист обвинила в атаках на два военных аэродрома, расположенных в 500 и 700 км от украинской границы, Украину.

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Инфографика: НВ

В минобороны российского режима также утверждают, что «достигли цели» своего массированного удара по Украине и якобы «поразили все назначенные 17 объектов». Россияне в очередной раз солгали, что наносят удары якобы по военным объектам, а также пофантазировали о том, как якобы смогли помешать «переброске резервов» защитников Украины.

При этом силы ПВО Украины сбили больше 60 из более чем 70 вражеских ракет, а украинская энергетическая система остается целостной. Известно о попадании вражеских ракет по энергетическим объектам в четырех областях.

Утром 5 декабря на двух российских аэродромах, где дислоцированы стратегические бомбардировщики, прозвучали взрывы. Появлялась информация, что неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс в Саратовской области, а на аэродроме под Рязанью (вероятно, Дягилево) загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв.