Взрывы в Энгельсе: Россия передислоцировала стратегическую авиацию — Воздушные силы 27 декабря, 12:00 Россия передислоцировала стратегическую авиацию после взрывов на аэродроме в Энгельсе (Фото:Maxar Technologies)

По данным Воздушных сил Украины, после вчерашних взрывов на аэродроме Энгельс Россия передислоцировала свою стратегическую авиацию.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

При этом, по его словам, на аэродроме Энгельс остается «определенное количество» самолетов.

Видео дня

«После этих событий к вечеру активность вражеской авиации существенно была уменьшена», — сказал Игнат.

В ночь на 26 декабря стало известно о мощном взрыве в районе военного аэродрома Энгельс-2 (Саратовская область РФ), где базируются стратегические бомбардировщики и несколько авиаполков российской армии.

В минобороны страны-агрессора утверждают, что «при подлете к военному аэродрому Энгельс» российская ПВО якобы сбила украинский беспилотник.

Ведомство подтвердило гибель троих российских военных.



Пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал удар «последствиями российской агрессии».

Это уже второй взрыв на аэродроме Энгельс, который находится в 700 км от украинской границы.

Первый произошел 5 декабря. В этот же день взрыв прогремел на аэродроме Дягилево в Рязанской области.

По данным СМИ, в результате первой атаки вЭнгельсе могли быть повреждены два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95.