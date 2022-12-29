Британская разведка сообщила, почему РФ не способна защитить аэродром Энгельс 29 декабря, 10:01 Российские аэродромы в тылу РФ остались без защиты (Фото:Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

По данным британской разведки, военные аэродромы в тылу РФ остались без защиты, поскольку российское командование перебросило системы ПВО средней дальности на линию фронта в Украину.

В своей сводке в Twitter ведомство напоминает, что 26 декабря под атакой оказалась российская авиабаза Энгельс. Российские СМИ сообщили, что удар по объекту, одной из основных оперативных баз российского флота стратегических бомбардировщиков, был нанесен беспилотными летательными аппаратами.

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Это уже вторая атака на российский аэродром за три недели.

В разведке отметили, что Россия долгое время уделяла очень большое внимание поддержанию передовой наземной противовоздушной обороны, но становится все более очевидным, что она изо всех сил пытается противостоять воздушным угрозам глубоко внутри страны.

Одной из проблем для России, вероятно, является исключительный спрос на современные системы ПВО средней дальности, такие как ЗРК Панцирь, которые, как ожидается, будут играть важную роль в противодействии БПЛА.

«Помимо обеспечения точечной защиты стратегических объектов, таких как Энгельс, эти системы в настоящее время в большом количестве требуются для защиты полевых штабов вблизи линии фронта в Украине», — говорится в сообщении.



В ночь на 26 декабря стало известно о втором за месяц мощном взрыве в районе российского военного аэродрома Энгельс-2, где базируются стратегические бомбардировщики и несколько авиаполков российской армии.

В Минобороны страны-агрессора утверждают, что «при подлете к военному аэродрому Энгельс» российская ПВО якобы сбила украинский беспилотник. Ведомство подтвердило гибель троих российских военных.

Пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал удар « последствиями российской агрессии».

По данным The New York Times, взрывы на аэродроме Энгельс могут усложнить РФ нанесение ракетных ударов по Украине.

Первый взрыв на аэродроме Энгельс произошел 5 декабря.

