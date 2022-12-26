Новый удар по авиабазе Энгельс-2. На аэродроме в России погибли трое военных, Минобороны РФ «оправдало» взрыв и пожар сбитием БПЛА 26 декабря, 09:06 Взлет российского бомбардировщика с аэродрома Энгельс, архивное фото, 3 декабря 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

В ночь на понедельник, 26 декабря, стало известно о мощном взрыве в районе военного аэродрома Энгельс-2 (Саратовская область РФ), где ранее базировались стратегические бомбардировщики и несколько авиаполков российской армии.

Ночью в городе Энгельс из-за взрыва звучала сирена, российские СМИ сообщали о масштабном пожаре, площадь которого, вероятно, составила около 120 кв. м. Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин после взрывов попытался успокоить население, заверив, что об эвакуации города речь не идет.

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Спустя несколько часов после первых сведений о новом ЧП на российском аэродроме Минобороны РФ озвучило официальное «объяснение» произошедшего: якобы «при подлете к военному аэродрому Энгельс» российская ПВО сбила украинский беспилотник. При этом российское ведомство подтвердило гибель троих российских военных.

Это уже второй инцидент на авиабазе в Энгельсе (официальное ее название — Энгельс-2) за последние недели. 5 декабря после удара беспилотника по взлетно-посадочной полосе спутниковые снимки зафиксировали повреждение как минимум одного бомбардировщика Ту-95. С подобных самолетов Россия ранее наносила ракетные удары по Украине.

Аэродром Энгльс-2 находится примерно в 700 км от границы с Украиной.

НВ следит за главными последствиями нового вероятного удара по авиабазе в российском Энгельсе.

09:03 «Серьезный репутационный удар по РФ» — Reuters об атаках на авиабазу в Энгельсе

В новости о новом взрыве на аэродроме в Энгельсе агентство Reuters отмечает, что база расположена «неподалеку от Саратова, примерно в 730 км к юго-востоку от Москвы и в сотнях километров от линии фронта в Украине».

Агентство также напоминает, что в начале декабря по этой же авиабазе уже был нанесен удар, одновременно с атакой на аэродром в Дягилево. «Двойные удары стали серьезным репутационным ударом по России и вызвали вопросы о том, почему ее оборона не сработала, говорят аналитики», — напоминает Reuters.

08:38 «Одного раза мало было?»: в российских пабликах реагируют на новое ЧП в Энгельсе

Соответствующий скриншот опубликовал Сергей Стерненко.

07:30 Минобороны РФ озвучило официальное "оправдание" взрыва в Энгельсе и подтвердило гибель трех российских военных

В Минобороны РФ заявили, что средства российской ПВО ночью 26 декабря якобы «сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс Саратовской области украинский беспилотник». При этом российское ведомство подтвердило гибель трех российских военных, находившихся на аэродроме — якобы «в результате падения обломков». В сообщении министерства сказано, что они «получили смертельные ранения».

Российское Минобороны утверждает, что «авиатехника повреждений не получила», однако ранее ведомство в подобных случаях неоднократно преуменьшало масштаб ущерба для российской военной техники.

06:38 Губернатор Саратовской области попытался успокоить население Энгельса

Роман Бусаргин, губернатор Саратовской области РФ, заявил, что «никакой угрозы для жителей абсолютно нет», а «все истории про эвакуацию из города — наглая ложь, созданная далеко за пределами страны».

После сообщений в Телеграм-каналах о масштабном пожаре и взрыве и пожаре на аэродроме Энгельс-2 Бусаргин также подчеркнул, что в жилых кварталах города «никаких чрезвычайных происшествий не было», объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, а «сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры».

06:00 Площадь пожара на авиабазе в Энгельсе может достигать 120 кв.м

05:50 Российские СМИ и соцсети публикуют видео взрыва в районе аэродрома Энгельс-2

По данным Телеграм-канала Baza, в городе звучали сирены воздушной тревоги, на кадрах видно зарево в районе аэродрома.



Фото: Энгельс онлайн / VKontakte