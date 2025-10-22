Спасатели ликвидируют последствия российской атаки на Киев в ночь на 22 октября (Фото: ГСЧС Киева/Telegram)

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что массированный ракетно-дроновой удар по Украине является ответом российского диктатора Владимира Путина на все призывы к завершению войны.

В своем Telegram-канале он написал, что Путин не хочет мира, потому что считает, что Запад ему ничего не сделает.

Коваленко отметил, что не хватает санкций США, большого количества дальнобойных ударов западным оружием по территории РФ и позиции Китая против войны.

По его словам, Китай мог бы остановить Россию, если бы «не считал эту войну прокси-конфликтом с Западом».

«Сырьевой придаток будет убивать, пока не увеличить массовость ударов по нему. Украина бьет, но массовость может обеспечить Запад. Это как дальнобойное оружие, так и изоляция. Словами невозможно остановить убийства. Потому что на слова и угрозы с Запада Путин отвечает сознательными ударами по гражданским», — добавил Коваленко.

Россия в ночь на 22 октября нанесла массированный удар ракетами и дронами по Киеву. В четырех районах сообщалось о попадании и пожарах, в том числе в многоэтажные дома, погибли два человека.

В Запорожье в результате ночной атаки 2000 потребителей без света. Сообщается о пожаре в многоэтажке, 13 пострадавших.

В Полтавской области повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе.

Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что войска РФ нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины.