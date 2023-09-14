Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Пхеньян — СNN 14 сентября, 03:03 Последний раз Ким Чен Ын и Путин виделись весной 2019 года во Владивостоке (на фото) (Фото:Кремль.ру)

Российский диктатор Владимир Путин принял приглашение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына посетить Пхеньян, передает в четверг, 14 сентября, CNN со ссылкой на Корейское центральное информационное агентство, государственное СМИ КНДР.

В сообщении говорится, что Путин «с радостью» принял предложение посетить столицу Северной Кореи в «удобное время».

Как сообщает CNN, диктаторы попрощались, и Ким Чен Ын уехал в «следующий пункт назначения». Куда именно он направляется, не уточняется.

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Путин и лидер КНДР встретились на космодроме Восточный на Дальнем Востоке России в среду.

Американское медиа добавляет, что встреча состоялась после того, как официальные лица США предупредили, что Россия и Северная Корея «активно продвигаются» в потенциальной сделке о поставках оружия, в рамках которой Пхеньян может предоставить Москве оружие для использования в войне в Украине в обмен на технологию баллистических ракет, находящуюся под санкциями.

Москва нуждается в новых поставках боеприпасов и снарядов после того, как более чем 18 месяцев войны привели к тому, что ее войска были истощены. Пхеньян, в свою очередь, много лет находится под международными санкциями за ядерную программу, и КНДР не хватает всего — от наличности и продовольствия до ракетных технологий, отмечает CNN.

Ким Чен Ын въехал на территорию России рано утром во вторник, 12 сентября.

США уже предупредили, что, если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.

Шеф военной разведки Украины Кирилл Буданов уверяет, что РФ уже полтора месяца получает от Северной Кореи снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к Градам.

КНДР — одна из немногих стран, которые открыто поддерживают развязанную Россией полномасштабную войну против Украины. Ким Чен Ын называл ее «священной борьбой» и заявлял о желании строить "сильное государство" вместе с Путиным.

В конце июля глава минобороны России Сергей Шойгу ездил в Северную Корею на фоне трудностей с вооружением. В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что КНДР передавала ракеты и снаряды так называемой ЧВК Вагнера.