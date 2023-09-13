Конфуз переводчика. Ступив на российскую землю, Ким Чен Ын «почувствовал еб*чую действительность» — видео 13 сентября, 15:21 Тут с Ким Чен Ыном не поспоришь (Фото:Mikhail Metzel/REUTERS)

В ходе визита руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына на космодром Восточный в Амурской области РФ в среду, 13 сентября, произошел забавный конфуз.

Его причиной стала оговорка одного из переводчиков.

Дело в том, что во время речи северокорейского диктатора многие услышали в ней нецензурную, но чрезвычайно точную оценку российских реалий при правлении главы кремлевского режима Владимира Путина.

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Так, по словам переводчика, как только по прибытию на территорию РФ Ким Чен Ын вышел из своего бронепоезда, то сразу почувствовал ее «еб*чую действительность».

«С момента вступления на российскую землю я почувствовал боевой дух и еб*чую действительность, и стал непосредственным свидетелем», — поделился своими впечатлениями глава КНДР.

По крайней мере, именно такую трактовку слов Ким Чен Ына услышали зрители российских федеральных каналов, а позже и пользователи соцсетей, которые отметили, что подобная оценка довольно красноречиво передает впечатления от пребывания в РФ.