Конфуз переводчика. Ступив на российскую землю, Ким Чен Ын «почувствовал еб*чую действительность» — видео

13 сентября, 15:21
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Тут с Ким Чен Ыном не поспоришь (Фото:Mikhail Metzel/REUTERS)

Тут с Ким Чен Ыном не поспоришь (Фото:Mikhail Metzel/REUTERS)

В ходе визита руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына на космодром Восточный в Амурской области РФ в среду, 13 сентября, произошел забавный конфуз.

Его причиной стала оговорка одного из переводчиков.

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Дело в том, что во время речи северокорейского диктатора многие услышали в ней нецензурную, но чрезвычайно точную оценку российских реалий при правлении главы кремлевского режима Владимира Путина.

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Так, по словам переводчика, как только по прибытию на территорию РФ Ким Чен Ын вышел из своего бронепоезда, то сразу почувствовал ее «еб*чую действительность».

«С момента вступления на российскую землю я почувствовал боевой дух и еб*чую действительность, и стал непосредственным свидетелем», — поделился своими впечатлениями глава КНДР.

По крайней мере, именно такую трактовку слов Ким Чен Ына услышали зрители российских федеральных каналов, а позже и пользователи соцсетей, которые отметили, что подобная оценка довольно красноречиво передает впечатления от пребывания в РФ.

https://twitter.com/Maks_NAFO_FELLA/status/1701897671923921399
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин КНДР Ким Чен Ын Северная Корея Конфуз

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