Пхеньян уже вооружает Москву. КНДР еще полтора месяца назад начала поставлять РФ боеприпасы, — Буданов 13 сентября, 20:05 NV Премиум Ким Чен Ын и Путин (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Шеф военной разведки Кирилл Буданов уверяет, что РФ получает от Северной Кореи снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к Градам.

КНДР уже полтора месяца поставляет РФ вооружение, заверил NV Кирилл Буданов, руководитель ГУР Минобороны.

Свое заявление шеф украинской военной разведки сделал на фоне визита северокорейского диктатора Ким Чен Ына на российский Дальний Восток и его встречи с Путиным. Согласно оценкам западных СМИ, во время этого рандеву Москва хочет договориться с Пхеньяном о поставках последним боеприпасов в обмен на технологии и нефть.

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