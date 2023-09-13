Люди Ким Чен Ына провели «таинственный ритуал» с креслом диктатора перед его встречей с Путиным — видео 13 сентября, 13:24 Возможно, охрана опасалась, что кресло не выдержит веса Ким Чен Ына (Фото:Скриншот видео babaikit/X)

Представители северокорейской делегации провели какой-то странный «ритуал» с креслом своего лидера Ким Чен Ына перед его встречей с главой кремлевского режима Владимиром Путиным.

Соответствующее видео, снятое на с космодроме Восточный в Амурской области РФ, было обнародовано в среду, 13 сентября.

На нем видно, как вокруг кресла, на которое собирались посадить главу КНДР, собралось сразу несколько человек, которые пытались решить какую-то только им ведомую задачу.

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В чем именно заключался их замысел — не ясно, однако длились эти «таинственные» приготовления довольно долго.

Це смішно, якщо на фоні цього уявили пухляша pic.twitter.com/CGepNsNM1W — Баба і кіт (@babaikit) September 13, 2023

В свою очередь пользователи соцсетей предположили, что охрана Ким Чен Ына проверяла, насколько прочное предоставили ему кресло, и способно ли оно выдержать вес северокорейского диктатора, не развалившись под ним прямо во время переговоров с Путиным.