Люди Ким Чен Ына провели «таинственный ритуал» с креслом диктатора перед его встречей с Путиным — видео

13 сентября, 13:24
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Возможно, охрана опасалась, что кресло не выдержит веса Ким Чен Ына (Фото:Скриншот видео babaikit/X)

Возможно, охрана опасалась, что кресло не выдержит веса Ким Чен Ына (Фото:Скриншот видео babaikit/X)

Представители северокорейской делегации провели какой-то странный «ритуал» с креслом своего лидера Ким Чен Ына перед его встречей с главой кремлевского режима Владимиром Путиным.

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Соответствующее видео, снятое на с космодроме Восточный в Амурской области РФ, было обнародовано в среду, 13 сентября.

На нем видно, как вокруг кресла, на которое собирались посадить главу КНДР, собралось сразу несколько человек, которые пытались решить какую-то только им ведомую задачу.

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В чем именно заключался их замысел — не ясно, однако длились эти «таинственные» приготовления довольно долго.

В свою очередь пользователи соцсетей предположили, что охрана Ким Чен Ына проверяла, насколько прочное предоставили ему кресло, и способно ли оно выдержать вес северокорейского диктатора, не развалившись под ним прямо во время переговоров с Путиным.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин КНДР Ким Чен Ын Северная Корея Диктатор Космодром Восточный Кресло

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