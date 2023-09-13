В Пентагоне призвали КНДР не поставлять оружие России 13 сентября, 08:37 Патрик Райдер (Фото:defense.gov)

В Пентагоне призывают Северную Корею придерживаться своих предыдущих обязательств и не предоставлять оружие России, поскольку это приведет к продолжению ее войны против Украины.

Об этом заявил представитель Минобороны США бригадный генерал Патрик Райдер во время брифинга.

Он сообщил, что никакой новой информации о встрече северокорейского и российского диктаторов Ким Чен Ына и Владимира Путина пока нет. В то же время он заявил, что в Пентагоне понимают, что она будет сосредоточена на переговорах по оружию.

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Ким Чен Ын въехал на территорию России рано утром во вторник, 12 сентября.



Визит происходит на фоне сообщений СМИ о готовности КНДР передать России оружие и боеприпасы для продолжения полномасштабной войны против Украины. Financial Times писала, что Ким Чен Ын готов заключить с Путиным такое соглашение, а в обмен Северная Корея может получить зерно, нефть, военные технологии или валюту.

США уже предупредили, что, если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.

КНДР — одна из немногих стран, которые открыто поддерживают развязанную Россией полномасштабную войну против Украины. Ким Чен Ын называл ее «священной борьбой» и заявлял о желании строить «сильное государство» вместе с Путиным.

В конце июля глава минобороны России Сергей Шойгу ездил в Северную Корею на фоне трудностей с вооружением. В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что КНДР передавала ракеты и снаряды так называемой ЧВК Вагнера.