Россияне смогли масштабировать производство Кинжалов в пять раз — эксперт Defence Express 20 мая, 08:35 Мэр Киева Виталий Кличко демонстрирует фрагмент сбитой над украинской столицей ракеты Кинжал. 12 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Эксперт Defence Express Иван Киричевский в интервью Radio NV рассказал, что россиянам удалось масштабировать производство ракет Кинжал в пять раз.

«Министр обороны Резников заявил очень острую и неприятную вещь: оказывается, у россиян на начало мая было аж 80 Кинжалов. Это показывает, что они смогли, к сожалению, масштабировать производство Кинжалов в пять раз», — заявил Киричевский в эфире Radio NV.

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Эксперт объяснил, что, по данным, которые были на начало января, у россиян было максимум 53 Кинжала.

«Они успели по нашим целям что-то отстрелять. И при том россияне изготавливали 1−2 ракеты Кинжал в месяц. Сейчас получается, что россияне могут изготавливать до 10 таких ракет в месяц», — рассказал он.

По словам Киричевского возможности россиян атаковать Кинжалами ограничены прежде всего количеством исправных самолетов МиГ-31К, которые они одновременно могут поднять в воздух.

«Похоже, что 6 самолетов МиГ-31К — это максимум, при имеющихся на бумаге 10−12 единицах. А те справочные данные, которые распространяют отдельные ресурсы, что якобы Кинжал можно вешать на Ту-160 или Ту-122М3, к счастью, не соответствуют действительности. Россияне заявляли планы интегрировать Кинжал под эти стратегические бомбардировщики, но они это сделать не смогли», — описал эксперт возможности России атаковать Кинжалами.

В ночь на 16 мая Силы противовоздушной обороны сбили сразу шесть ракет Кинжал, выпущенных с шести самолетов МиГ-31К.

6 мая командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил, что Украина впервые сбила российскую аэробаллистическую ракету Кинжал в районе Киева в ночь на 4 мая.

Ракеты Кинжал появились на вооружении РФ только в 2018 году. В прошлый раз сразу шесть таких ракет были применены во время ракетной атаки в ночь на 9 марта 2023 года. Как сообщал Юрий Игнат, на тот момент у России было около полусотни таких ракет.

До этого, как отмечал военный аналитик Том Купер, было всего три или четыре случая применения Россией этих ракет против Украины. В частности, 7 августа 2022 года такими ракетами ударили по военным объектам в Винницкой области.

В Командовании Воздушных сил ВСУ сообщали, что масса боевой части Х-47М составляет 500 кг, а скорость ракеты — более 12 тысяч км/ч. Боеприпас Кинжала может быть как обычным, так и ядерным.

После пуска с самолета такая ракета поднимается в верхние слои атмосферы и достигает максимальной скорости при заходе на цель по баллистической траектории.

Самолетом-носителем Кинжала может быть истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31, также утверждалось, что носителем такой ракеты может быть самолет стратегической авиации Ту-22М3. Эти ракеты могут преодолевать расстояние до 2 тысяч км.

По мнению экспертов, Кинжал, предположительно, является модификацией ракет Искандер для запуска с самолетов.

