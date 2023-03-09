В ход пошли Кинжалы. Что известно о массированной ракетной атаке РФ 9 марта, 13:48 Эксклюзив NV

С начала сегодняшних суток ВС РФ и ВКС нанесли по Украине масштабный ракетный удар

Первая воздушная тревога была объявлена в 01.20 по местному времени и сначала она действовала для центральной Украины, от Житомира до Одессы, и от Сум до Запорожья. В 01.40 расширилась и на запад Украины. Первая волна ракет обрушилась на Херсон, Николаев и Одессу около 02.11. К 03.23 местные власти подтвердили, что в районе Одессы был нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры. Затем последовали удары по объектам инфраструктуры в Кировограде, Виннице и Кривом Роге, где, по крайней мере, одна Х-22 попала в объект, который не называется.

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К 03.53 Запорожская АЭС была полностью обесточена, 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на 10 суток.

Вторая волна подоспела около 04.28, тогда в Киевской области была активирована противовоздушная оборона. По меньшей мере одна баллистическая ракета, выпущенная из Курской области (действительно: некоторые утверждают о развертывании нескольких сверхзвуковых ракет Х-47 Кинжал) попала в объект энергетической инфраструктуры Голосеевского района Киева. Часть города до сих пор остается без отопления и воды.

В Днепре один человек погиб и двое ранены, вследствие попадания ракет Х-22 в объекты энергетической инфраструктуры и промышленные предприятия.

Запорожская АЭС полностью обесточена

Около 06.00 утра несколько крылатых ракет Калибр летели вдоль границы с Молдовой, затем повернули на север в направлении Винницы и Ивано-Франковска. Примерно в то же время появилась новая волна ракет, приближающихся к Одессе, а затем Х-22 попала в неназванный объект в Кривом Роге.

В Житомире после удара дронами Shahed нет воды и света в большинстве домов.

В Золочевском районе Львовской области пять человек погибли в результате попадания ракеты в частный жилой район.

Харьков, который только восстановил уличное освещение, тоже сильно пострадал: по городу было выпущено до 15 ракет, из которых попали 11. Повреждена критическая инфраструктура — ТЭЦ, трансформаторные подстанции. В городе остановили работу метро, троллейбусов и трамваев. На маршруты вышли автобусы.

К 06.37 на большей части Украины были введены аварийные отключения электроснабжения, и 15 поездов на полчаса и более опаздывали.

В общей сложности воздушная тревога по всей Украине длилась почти 7 часов. Подтверждено попадание в три ТЭС.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что РФ атаковала Украину из десяти самолетов стратегической авиации Ту-95, семи самолетов дальней авиации Ту-22М3, восьми истребителей Су-35, шести самолетов МиГ-31К и трех носителей Калибров в Черном море.

Всего РФ выпустила 81 ракету и 8 «шахедов»:

— 28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

— 20 крылатых ракет морского базирования Калибр.

— 6 крылатых ракет воздушного базирования X-22.

— 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-47 Кинжал.

— 8 управляемых авиационных ракет: две — Х-31П; шесть — X-59;

— 13 зенитных управляемых ракет С-300.

Силами Воздушных Сил ВСУ из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, Калибр уничтожены 34 крылатые ракеты, а также четыре БПЛА Shahed-136/131. Восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей. Для уничтожения Х-22, Х-47 Кинжал и С-300 у Украины средств нет.

Примечательны здесь пуски в общей сложности шести Х-47 Кинжал. В течение 13 месяцев русские запустили три или четыре Кинжала (это, по крайней мере, подтвержденные случаи). Несмотря на достаточно большие расходы на этот проект, сборка Х-47 оставалась очень ограниченной, и, по данным сарафанного радио, к настоящему времени было введено в эксплуатацию лишь около дюжины таких ракет.

Перевод NV

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатан на medium.com

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