Цель Путина на сегодняшний день. Что показал ракетный обстрел 9 марта 9 марта, 20:30 Эксклюзив NV

Воздушная тревога продолжалась почти семь часов, и это из-за того, что использовались разные типы вооружений

Что-то не могут они уже в конце концов понять, что не удалось им Украину загнать в блэкаут, и все же пытаются снова бить по нашей энергетике, на этот раз уже с использованием ракет Кинжал. Сразу шесть ракет Кинжал. Такого мы еще не видели. Хотя их и не увидишь. Ракеты скоростные, мощные и довольно точные, к сожалению. Падают они сверху, по баллистической траектории. Противник их, по-видимому, берег, потому что это уникальная ракета, которой хвастался очень долго Путин — «не имеющая аналогов».

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Это просто аэробалистическая ракета, имеющая воздушное базирование. Этот самый МиГ-31К является ее носителем. Ракет именно Кинжал Х-47 не так много, до полусотни, по последним данным разведки, было у России в то время. Поэтому очевидно, что они неохотно, вероятно, их тратят, но какую-то цель ставят. Ну цель по сегодняшним ударам видна (не только Кинжалами, были и другие средства), это продолжить уничтожать нашу критическую инфраструктуру, наносить как можно больше вреда Украине, уничтожать экономику и так далее.

Если промониторить их телевидение — скабеевых и компанию — вот они там кичатся… Я даже грешил сегодня, зашел на их шоу посмотреть одним глазом: они показывают Украину в огне, «все уничтожено» от Львова до Харькова, все горит-пылает. Они этим кичатся. Ведь мы же все «фашисты», все государство, что во Львове, что в Харькове, нужно нам сделать как можно хуже жизнь для того, чтобы заставить нас дружить с ними после того, что они сделали, ну, дружить в смысле — отдать им половину страны и успокоиться. Это цель Путина на сегодняшний день.

Сразу шесть ракет Кинжал. Такого мы еще не видели

Они хотят показать, что чего-то добились. На самом же деле энергетика наша как тогда выстояла, так и сейчас выстоит. Возможно, этот удар готовился раньше, но здесь «не получилось», как говорят у них. Потому что все же ожидали его к годовщине — 23−24 числа, а тут немного затянули, или даже сейчас говорят, что всех перехитрили, тогда они не ударили, а ударили именно сейчас. Ну, это Россия. Там же они в день по 20 самолетов наших «сбивают», чему здесь удивляться?

По поводу ракет Кинжал. Не простые эти ракеты — и Кинжал, и Калибр Х-101. Это высокоточное дальнобойное оружие, которое достаточно технологично и стоит каждая из перечисленных ракет не один миллион долларов. Это, фактически, самолет по технологиям, если разобраться, беспилотный, в который надо вложить много деталей. Через день такую ракету на станке не сделаешь. Там, пожалуй, разные цеха, разные производства, все это нужно соединить, протестировать, изготовить.

Ну плюс для этого нужно иметь соответствующие уникальные детали, запчасти, которые Россия 100% не может производить сама. Они покупают их у развитых стран, возможно, через третьи страны, возможно, путем контрабанды сейчас это происходит. Но мы видели образцы этого вооружения высокоточного дальнобойного и летнего выпуска и осеннего выпуска. То есть там маркировку с датами находили. Эти крылатые ракеты буквально с конвейера взяты для войны в Украине. Поэтому мы видим, что производство продолжается.

Воздушная тревога длилась почти семь часов, и это из-за того, что использовались разные типы вооружений. Ракета С-300 летит минуты полторы. Другие ракеты, запускаемые с Каспия, могут лететь полтора часа, а затем еще дольше до западных границ. Ну, скорость ракет 750−900 км/ч. Далее может быть просто одна волна атак, вторая, третья этими же самолетами, а затем — шахеды, летящие со скоростью 100−150 км/ч. Они могут запускаться в разные регионы, лететь довольно-таки по гибкой траектории — влево, вправо, по кругу. Поэтому охота в большинстве времени идет именно на шахеды.

Ну и напоследок, все увидели информацию о том, что восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей вследствие организованного противодействия. Есть разное противодействие, есть средства радиоборьбы, есть просто банальный способ отключения радиолокационных станций, на которые направляются эти ракеты (идут по их сигналу). Когда ракета теряет эти все сигналы, то самоуничтожается или падает где-то в другое место. Ну вот собственно такое противодействие. Оно должно быть своевременным, потому что тоже нельзя средства ПВО выключать на долгое время. Тогда достигается подобный результат. Это уже не в первый раз делается.

Полную версию интервью с Юрием Игнатом слушайте на Radio NV: