Новейшее российское оружие. Главное о баллистической ракете Кинжал, которую (не)сбили ВСУ над Киевом 5 мая, 16:37 Взлет МиГ-31БМ с ракетой Кинжал (Фото:kremlin.ru)

5 мая издание Defense Express сообщило, что над Киевом в ночь на 4 мая якобы удалось сбить ракету Кинжал. Эта информацию издание сообщило со ссылкой на сообщения Киевской городской военной администрации и фото из собственных источников.



Однако спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что в ночь на 4 мая была лишь вероятность применения врагом баллистических ракет, и они не были зафиксированы.

В сообщении КМВА отмечалось лишь, что рашисты совершили атаку на Киев с применением «баражирующих боеприпасов типа Shahed и ракет, вероятно баллистического типа», а также, что «все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены».

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Ракета Х-47М Кинжал появилась на вооружении РФ только в 2018 году. Больше всего Кинжалов — сразу шесть — были применены во время ракетной атаки в ночь на 9 марта 2023 года. Как сообщал Юрий Игнат, на тот момент у России было около полусотни таких ракет.

До этого, как замечал военный аналитик Том Купер, было всего три или четыре случая применения Россией этих ракет против Украины. В частности, 7 августа 2022 года такими ракетами ударили по военным объектам в Винницкой области.

В Командовании Воздушных сил ВСУ сообщали, что масса боевой части Х-47М составляет 500 кг, а скорость ракеты – более 12 тысяч км/ч. Боеприпас Кинжала может быть как обычным, так и ядерным.

После пуска из самолета такая ракета поднимается в верхние слои атмосферы и достигает максимальной скорости при заходе на цель по баллистической траектории.

Самолетом-носителем Кинжала может быть истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 или самолет стратегической авиации Ту-22М3. Эти ракеты могут преодолевать расстояние до 2 тысяч км.

По мнению экспертов, Кинжал, предположительно, является модификацией ракет Искандер для запуска с самолетов.

На боевом дежурстве в Украине есть уже два дивизиона ЗРК Patriot, которые, в частности, предназначены для сбивания баллистических ракет, к которым относится и Кинжал. 24 апреля Игнат заявлял, что эффективность Patriot против Кинжалов и Искандеров может показать только боевое применение.