«ЗРК работал в автономном режиме». Игнат рассказал, как Patriot уничтожил российский Кинжал 13 мая, 16:45 Фрагмент ракеты Кинжал, уничтоженной силами ПВО Украины (Фото:скриншот видео / Віталій Кличко / Telegram)

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что комплекс противовоздушной обороны Patriot работал в автономном режиме, когда сбил российскую аэробалистическую ракету Кинжал.

«Patriot в данном случае работал в автономном режиме. Такие цели как Кинжал, как баллистика, уничтожаются в автоматическом режиме. Включается кнопка „автомат“ и все, что летит, — он все будет уничтожать. Радар засекает, и ракета летит навстречу вниз падающему Кинжалу. Но работает все, соответственно, под контролем человека», — пояснил спикер в коментарии Суспільному.

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Игнат добавил, что у украинских военных нет информации, куда могла лететь ракета, ее сбили на большой высоте.

Также спикер прокомментировал информацию СМИ о том, что Россия пыталась уничтожить Patriot с помощью Кинжала. Ранее телеканал СNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что россияне уловили радиолокационные сигналы, которые посылает Patriot, что позволило им нацелить ракету Кинжал на сам ЗРК.

Игнат сомневается, что Кинжал мог наводиться на излучение от радара комплекса противовоздушной обороны Patriot.

«Она летит по ранее заданным координатам. Ее на земле программируют, еще до вылета. Как это она будет вылететь и на большой скорости радары искать? Мне кажется, это немного не так», — сказал он.

6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что Украина впервые сбила российскую аэробаллистическую ракету Кинжал в районе Киева в ночь на 4 мая.

Впоследствии представитель Министерства обороны США Патрик Райдер также подтвердил, что защитники Украины перехватили Кинжал с помощью системы ПВО Patriot.