«Он утонул». Данилов потроллил Путина, отвечая на вопрос о крейсере Москва 17 апреля, 20:24 Цей матеріал також доступний українською Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Украинский Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов потроллил президента России Владимира Путина, отвечая на вопрос, что случилось с российским крейсером Москва.

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«Он утонул», — сказал Данилов корреспонденту CNN.

Так же в 2000 году Владимир Путин объяснил американскому ведущему Ларри Кингу, что произошло с подводной лодкой Курск, на борту которой было 118 членов экипажа.

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«Она утонула», — сказал Путин с легкой улыбкой.

По данным ВСУ, флагман Черноморского флота России крейсер Москва затонул после удара украинскими противокорабельными ракетами Нептун. В Минобороны РФ же заявили, что на борту корабля произошел взрыв боезапаса после пожара, а экипаж «полностью эвакуировали». При этом российские военные не объясняют причины пожара, после которого затонул корабль.



16 апреля Минобороны РФ опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с моряками крейсера. Часть ролика вышла без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. При этом численность экипажа — от 410 до 680 человек. Сколько именно было на борту Москвы во время удара — неизвестно.



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