«Он утонул». Данилов потроллил Путина, отвечая на вопрос о крейсере Москва

17 апреля, 20:24
Цей матеріал також доступний українською
Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Украинский Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Украинский Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Поддержи НВ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов потроллил президента России Владимира Путина, отвечая на вопрос, что случилось с российским крейсером Москва.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

«Он утонул», — сказал Данилов корреспонденту CNN.

Так же в 2000 году Владимир Путин объяснил американскому ведущему Ларри Кингу, что произошло с подводной лодкой Курск, на борту которой было 118 членов экипажа.

Видео дня

«Она утонула», — сказал Путин с легкой улыбкой.

Читайте также:
Журналисты идентифицировали одного из погибших на крейсере Москва. Минобороны РФ уверяло, что весь экипаж эвакуировали

По данным ВСУ, флагман Черноморского флота России крейсер Москва затонул после удара украинскими противокорабельными ракетами Нептун. В Минобороны РФ же заявили, что на борту корабля произошел взрыв боезапаса после пожара, а экипаж «полностью эвакуировали». При этом российские военные не объясняют причины пожара, после которого затонул корабль.

16 апреля Минобороны РФ опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с моряками крейсера. Часть ролика вышла без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. При этом численность экипажа — от 410 до 680 человек. Сколько именно было на борту Москвы во время удара — неизвестно.

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Алексей Данилов Крейсер Москва

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X