«Мы имеем дело с безумным врагом». ВСУ не исключают угрозу из Приднестровья — Гуменюк 2 марта, 16:20 Гуменюк добавила, что в Молдове сейчас «расцветают все признаки гибридной войны» (Фото:Vladislav Culiomza/Reuters)

Украина не исключает возможной угрозы из оккупированного россиянами Приднестровья. По данным ВСУ, оккупационные войска могут совершить диверсию или провокативные обстрелы.

Об этом сообщила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в Military Media Center.

«Наши силы распределены адекватно угрозе, которая гипотетически возможна с того направления. Мы не можем ее полностью исключать, потому что мы имеем дело с безумным врагом, который не жалеет своего личного состава», — сказала она, комментируя возможные действия российского контингента с Приднестровья.

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Она добавил, что там находятся демотивированные военнослужащие, «привыкшие служить в облегченных условиях заграничной командировки».

По мнению Гуменюк, «там может быть всего несколько спецподразделений для диверсионной работы» или Россия может совершить «провокативные обстрелы» с территории Приднестровья.

Спикер добавила, что в Молдове сейчас «расцветают все признаки гибридной войны». По ее словам, оккупанты в Молдове пытаются «расшатать социально-политическое устройство», «продвигать пропагандистские нарративы и свозить туда команды агитаторов».

Но, по словам Гуменюк, «все эти меры очень сознательно воспринимаются молдавским руководством, принимаются меры по локализации такой работы».

Глава молдовской Службы информационной безопасности Александру Мустяце заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года. В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебрасывать через него своих военных. Позже это подтвердил новый премьер-министр страны Дорин Речан.