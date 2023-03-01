«Требует усиленного внимания». Пограничники ужесточили охрану района возле Приднестровья 1 марта, 13:33 Украинские пограничники усиленно охраняют район возле Приднестровья (Фото:Госпогранслужба)

Украинские пограничники усилили контроль границы с Молдовой в районе непризнанного Приднестровья.



Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

«Границы с Беларусью и Молдовой сейчас нуждаются в усиленном внимании. На границе с Молдовой такой сегмент, как Приднестровье, с момента полномасштабного вторжения Силы обороны усилили это направление. Происходит не только усиление контроля, но и строительство инженерно-фортификационных работ, чтобы Силы обороны имели возможность осуществлять все необходимые мероприятия, находясь на этом направлении», — отметил он.

Видео дня

Демченко сказал, что на этом направлении могут быть провокации со стороны врага.

Он подчеркнул, что Украина сейчас внимательно следит за ситуацией в Молдове.

9 февраля Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической стабильности в Молдове.

20 февраля он рассказал, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить через него своих военных.

Позже это подтвердил новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан, также выступивший за демилитаризацию Приднестровья и изгнание оттуда российских войск.

Глава молдовской Службы информационной безопасности Александр Мустяцэ заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года.

28 февраля так называемое министерство обороны непризнанного Приднестровья объявило о проведении трехмесячных военных сборов.