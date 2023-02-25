«В Кремле будет настоящий шок». Могут ли ВСУ перед походом к Азовскому морю ликвидировать военную базу РФ в Приднестровье — Яковина 25 февраля, 17:14 Эксклюзив NV Бойцы почетного караула в день защитника отечества в Тирасполе (Фото:REUTERS/Vladislav Bachev)

У россиян и в так называемом Приднестровье началась паника из-за слухов о возможной операции ВСУ на территории оккупированной Молдовы, а украинцы их троллят: «Тирасполь, спишь?».

Но освобождение украинцами от российского влияния Приднестровья имеет определенный смысл, считает международный обозреватель Иван Яковина. Потому что в селе Колбасна находится крупный арсенал, где хранится огромное количество оружия и боеприпасов, вывезенных из ГДР и Чехословакии после вывода оттуда советских войск.

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Своими мыслями по этому поводу Яковина поделился в эфире Radio NV.

Сюжет, который сейчас неожиданно развивается, — это Приднестровье. Год о нем никто не вспоминал. В самом начале этого большого вторжения было много слухов: какие-то беспилотники летали, еще что-то такое происходило. Но тогда на это особо никто внимания не обращал.

А сейчас Приднестровье снова начинает появляться в лентах новостных агентств. С одной стороны, есть какие-то сообщения с российской стороны, но и украинские представители тоже эту тему комментируют.

И вот что я думаю. Сейчас очень многие люди ждут, что украинское наступление будет в апреле-мае и где-то в районе Запорожья. Я миллиард уже подобного рода прогнозов видел. Может такое случиться? Я думаю, может, это реально.