У России не хватит ресурсов для вторжения в Молдову, но Кремль ведет гибридную войну — премьер Речан 2 марта, 10:16 Речан заявил, что Россия уже ведет гибридную войну в Молдове (Фото:Vladislav Culiomza/Reuters)

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что у России не хватит ресурсов для эскалации и вторжения в страну.

Об этом он сказал во время выступления на румынском национальном телевидении пишет NewsMaker.

По словам Речана, Молдова слишком далеко от РФ, а между странами — Украина.

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«У России не хватит ресурсов для эскалации. Ясно также, что Россия не может вторгнуться в Молдову военным путем. С другой стороны, у Молдовы достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье. А приднестровский регион, как и мы, стремится к миру и стабильности. Россия ведет гибридную войну — много пропаганды, дезинформации, продвижение определенных провоенных нарративов. Но я уверен, что им не добиться успеха», — подчеркнул премьер Молдовы.

Он добавил, что все эти волны — скорее информационная война, чем реальное состояние дел.

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Речан также заверил, что система противовоздушной обороны Украины защищает и Молдову.

Глава молдовской Службы информационной безопасности Александру Мустяце заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года. В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебрасывать через него своих военных. Позже это подтвердил новый премьер-министр страны Дорин Речан.

Он также выступил за демилитаризацию Приднестровья и изгнание оттуда российских войск. Речан подчеркнул, что в стране идет гибридная война, которую ведет Россия, и призвал жителей не игнорировать «реальные угрозы эскалации либо военных, либо гибридных операций».

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от российских оккупантов на территории страны.