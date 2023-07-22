«Нет оснований сомневаться». Разведка США уверена, что Россия уже переместила ядерное оружие в Беларусь — CNN 22 июля, 10:45 Разведка США уверена, что Россия уже переместила ядерное оружие в Беларусь (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Разведывательное управление Министерства обороны США «не имеет оснований сомневаться» в заявлении российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия переместила первую партию тактического ядерного оружия в Беларусь, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников разведки Минобороны США.

Высокопоставленные чиновники разведки США сказали, что «нет оснований сомневаться» в заявлениях Путина и в том, «что они достигли определенного успеха» в передаче ядерного оружия.



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CNN сообщает, что чиновники не назвали причины таких утверждений. Они признали, что разведывательному сообществу США трудно отследить это оружие даже с помощью спутниковых снимков.

В прошлом месяце на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил, что «первые [российские] ядерные боеголовки были доставлены на территорию Беларуси», добавив, что они были размещены там для «сдерживания».

По данным Федерации американских ученых, Россия имеет около 4477 развернутых и резервных ядерных боеголовок, включая около 1900 единиц тактического ядерного оружия. Непонятно, какую часть этого арсенала Путин собирается переместить, а официальные лица США и Запада публично не подтвердили, что какое-либо оружие было передано Беларуси.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер отказался отвечать на вопрос о том, где на самом деле находится ядерное оружие РФ, но он сказал, что США ожидают, что Россия «будет придерживаться» своих обязательств по его нераспространению.

«Мы продолжаем активно следить за сообщениями о российско-белорусской договоренности, чтобы убедиться, что Россия сохраняет контроль над своим оружием в случае любого развертывания в Беларуси и придерживается своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия», — сказал он.

«Мы будем уделять пристальное внимание любым отклонениям со стороны России», — добавил Миллер.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в прошлом месяце, что в условиях агрессии он «без колебаний» использует российское тактическое ядерное оружие, размещенное на белорусской земле, но чиновники в американской разведке не верят, что Лукашенко будет иметь контроль над арсеналом. По словам официальных лиц, он, скорее всего, будет полностью контролироваться Россией.

Представители разведки также заявили, что они не верят, что перемещение оружия в Беларусь изменит «глобальный ядерный ландшафт» или увеличит риск ядерного удара, поскольку оружие будет храниться на складах и контролироваться российскими силами.

Миллер также сказал, что США «не видят никаких оснований для корректировки собственной ядерной позиции», а также признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Ядерное оружие в Беларуси — что известно

9 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля. 16 июня Путин сказал, что РФ якобы уже привезла первые ядерные заряды на территорию Беларуси.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов 20 июня говорил, что россияне еще не переместили в Беларусь тактическое ядерное оружие.

20 июня Байден называл «реальной» угрозу применения Путиным ядерного оружия.

В то же время в Вашингтоне утверждали, что не видят признаков того, что Москва готовится ее применить.

По данным СМИ, глава Китая Си Цзиньпин во время визита в Москву в марте лично предостерег Путина от применения ядерного оружия против Украины.

22 июля заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что режим Александра Лукашенко не будет управлять ядерным оружием на территории Беларуси.