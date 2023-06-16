Россия доставила в Беларусь первые тактические ядерные заряды — Путин 16 июня, 18:03 Владимир Путин (Фото:Pavel Bednyakov/Host photo agency RIA Novosti via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы уже доставила первые ядерные заряды на территорию Беларуси. Хотя планировалось, что это произойдет в июле 2023 года.

На Петербургском международном экономическом форуме диктатор он снова соврал, что это якобы элемент сдерживания.



«Мы часть тактического оружия переместим на белорусскую территорию. Первые ядерные заряды уже доставлены на территорию Беларуси. До конца лета мы эту работу выполним полностью. Это элемент именно сдерживания», — заявил Путин.

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На прошлой неделе Путин говорил, что размещение ядерного оружия в Беларуси начнется только в июле 2023 года — после того, как будет завершена подготовка сооружений для него. При этом белорусский диктатор Александр Лукашенко еще в мае утверждал, что перемещение российских ядерных боеприпасов в Беларусь уже началось.

25 марта российский диктатор Владимир Путин сказал, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он попытался оправдать тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Лукашенко 25 мая заявил, что министры обороны российского и белорусского режимов подписали документ о размещении ядерного оружия в Беларуси. Тогда же он объявил, что уже началось «перемещение ядерных боеприпасов».

9 июня Путин заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля.

13 июня координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят признаков перемещения ядерного оружия из России в Беларусь.