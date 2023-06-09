Путин заявил, что начнет размещать ядерное оружие в Беларуси в июле 9 июня, 15:46 Беларусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Путин в пятницу, 9 июня, заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля. Об этом сообщают кремлевские пропагандисты РИА Новости.

Во время встречи со своим приспешником, самопровозглашенным «президентом» Беларуси Александром Лукашенко, который прилетел к нему в Сочи, Путин заявил, что их режимы «взаимодействуют в этой сфере» и «ситуация стабильная».



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«По наиболее чувствительным вопросам, по которым мы с вами договаривались, все идет по плану — 7−8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений. И сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений», — утверждает глава кремлевского режима.

Лукашенко 25 мая заявил, что министры обороны российского и беларусского режимов подписали документ о размещении ядерного оружия в Беларуси. Тогда же он объявил, что уже началось «перемещение ядерных боеприпасов».

25 марта Путин сказал, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он попытался оправдать тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали режиму Лукашенко ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что к 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Заявление главы кремлевского режима раскритиковали многие страны.