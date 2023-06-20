Байден назвал «реальной» угрозу применения Путиным ядерного оружия 20 июня, 08:28 Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения российским диктатором Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является «реальной».

Об этом он сказал во время встречи с группой доноров в Калифорнии в понедельник, 19 июня, сообщает Reuters.

«Когда я выступал здесь около двух лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же, как и тогда, когда я сказал, что меня беспокоит, что Путин может применить тактическое ядерное оружие. Это реально», — заявил Байден.

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17 июня президент США назвал «абсолютно безответственными» планы России переместить свое ядерное оружие на территорию Беларуси.

16 июня Путин заявил, что РФ якобы доставила в Беларусь первые тактические ядерные заряды. Мониторинговая группа Беларускі Гаюн заявила, что подтверждений перемещения пока нет.

Ранее глава Кремля заявлял, что до 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия, и обещал, что Москва начнет размещать его на территории страны после 7−8 июля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорит, что Вашингтон не видит признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.