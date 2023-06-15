Лукашенко, ядерное оружие и Китай. К каким угрозам готовится НАТО 15 июня, 13:41 NV Премиум

Мир все время оглядывается на то, а как отреагирует на очередную помощь Украине Путин и не прибегнет ли он к ядерному шантажу

Путин и Лукашенко — это полностью совмещенные близнецы, особенно в политическом смысле, особенно в смысле тех преступлений, которые они совершали все эти десятилетия и против собственного народа, а с началом войны 2014 года — против Украины и украинцев. И относительно того, какие будут выдаваться мандаты на арест, задержание и обвинения, то я не вижу отличий в преступлениях Путина и злодеяниях Лукашенко. И нести ответственность они будут, и один, и второй, как союзники, как организаторы агрессии против Украины.

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Лукашенко и Путин — это равнозначные преступники. И они сядут на скамью подсудимых, будут нести ответственность за все преступления и против собственного народа, и против украинцев, развязав эту войну, которая длится уже 10 лет, причем с лживым информационно-психологическим обслуживанием и одурманиванием мира.

Я убежден в том, что это обвинение тоже будет ему предъявлено, потому что таким образом заряжая свои информационные источники, а они тождественны, они обманывали и продолжают обманывать мир, а тем самым пытаются уйти от обвинения в тех преступлениях, которые они совершали. И вопрос выдачи ордеров — это, с моей точки зрения, вопрос лишь времени, когда начнется процесс привлечения их к судебному следствию и судебному обвинению.

Лукашенко также должен понести наказание за преступления, совершенные в отношении детей, следующие — изнасилования, далее — пытки. Это не полный перечень обвинений, входящих в этот блок преступлений против человечности. И на самом деле тема преступлений против детей всегда звучит и против женщин, они всегда на первом месте. А вообще, почему эта тему сейчас подняли? Потому что уровень доказательности по ней в обоих случаях, и против Путина, и против Лукашенко, существенный. Причина здесь в том, что, совершая эти преступления, и один, и второй, не осознавали, что уровень международной уголовной ответственности и процедура дознания в этом отношении носит элементарный характер.

Путин хочет сказать: не мы угрожаем тактическим ядерным оружием, это Лукашенко

Они полагали, очевидно, что эта процедура будет равна той, которая уже наработана по другим любым преступлениям.