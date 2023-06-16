США не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие — Блинкен

16 июня, 21:46
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Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Lehtikuva/via Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Lehtikuva/via Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США внимательно следит за ситуацией в Беларуси, куда Россия перебросила тактическое ядерное оружие. По его словам, Вашингтон не видит признаков того, что РФ готовится использовать ядерное оружие.

Об этом сообщает CNN.

Блинкен заявил, что у США «нет причин корректировать» свою ядерную политику, и Вашингтон «не видит никаких признаков» того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Госсекретарь добавил, что США по-прежнему привержены защите «каждого дюйма» территории НАТО.

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«А что касается самой Беларуси, то это просто еще один пример того, как [диктатор Беларуси Александр] Лукашенко делает безответственный, провокационный выбор, отказываясь от контроля над суверенитетом Беларуси вопреки воле белорусского народа», — сказал Блинкен.

Ранее диктатор Путин заявил, что РФ якобы уже доставила первые ядерные заряды на территорию Беларуси, хотя планировалось, что это произойдет в июле 2023 года.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Ядерное оружие Российская агрессия Беларусь Войска РФ Энтони Блинкен

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