Буданов: Россияне еще не переместили ядерное оружие в Беларусь

20 июня, 18:03
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Кирилл Буданов (Фото:НВ)

Кирилл Буданов (Фото:НВ)

По данным украинской разведки, страна-террорист Россия еще не переместила тактическое ядерное оружие в Беларусь.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

«Процесс подготовки к возможному перемещению действительно продолжается», — сказал Буданов.

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Глава украинской разведки уточнил, что в Беларуси готовятся хранилища.

«На сегодняшний день ни одной боеголовки не переместили», — подчеркнул Буданов.

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9 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля. 16 июня Путин сказал, что РФ якобы уже привезла первые ядерные заряды на территорию Беларуси.

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщала, что пока нет никаких фактов, указывающих на реальное перемещение тактического ядерного оружия из РФ на территорию Беларуси.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Ядерное оружие Российская агрессия Беларусь Разведка Ядерная угроза Кирилл Буданов

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