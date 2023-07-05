Си Цзиньпин лично предостерег Путина от применения ядерного оружия против Украины — FT 5 июля, 09:40 Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS)

Глава Китая Си Цзиньпин во время визита в Москву в марте лично предостерег российского диктатора Владимира Путина от применения ядерного оружия против Украины. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники.



По словам собеседников издания, с тех пор в разговорах с дипломатами других стран китайские чиновники начали называть отказ РФ от ядерных угроз своим достижением, и это помогает Пекину восстанавливать отношения с Европой.

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Не осуждая Россию за вторжение, публично Китай выступал против использования ядерного оружия. Как пишет газета, предостережение Си главе Кремля дало странам Запада надежду на то, что Пекин придерживается этой риторики и за закрытыми дверями.

«Китай взял на себя ответственность за отправку сообщения на всех уровнях», — сказал высокопоставленный чиновник администрации США.

Близкие к Кремлю источники FT утверждают, что Путин лично решил, что тактическое ядерное оружие не даст России преимущества. По их словам, ядерный удар, скорее всего, превратит районы, которые диктатор хочет оккупировать, «в облученные пустоши», и это мало что даст для продвижения армии РФ.

20 июня президент США Джо Байден назвал «реальной» угрозу применения Путиным ядерного оружия. В то же время в Вашингтоне не видят признаков того, что Москва готовится его применить.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что возможный подрыв россиянами оккупированной ими Запорожской АЭС, о чем в последние недели предупреждает украинская власть, будет считаться применением ядерного оружия.