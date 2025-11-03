«Все проводят испытания»: Трамп заявил, что США имеют достаточно ядерного оружия, чтобы «взорвать мир 150 раз»

Президент США Дональд Трампа не хочет, чтобы Штаты были единственной страной, которая не проводит ядерные испытания (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

США имеют больше ядерного оружия , чем любая другая страна, его хватит на то, чтобы «взорвать мир 150 раз», заявил президент Дональд Трамп в интервью CBS News 2 ноября.

«У нас есть достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз. У России также есть много ядерного оружия, и Китай тоже будет иметь много», — сказал Трамп.

Он также заявил, что не хочет, чтобы США были единственной страной, которая не проводит ядерных испытаний. По его словам, такие испытания проводят все, в том числе Россия, Китай, Северная Корея и Пакистан.

«Россия проводит испытания, Китай проводит испытания, но они об этом не говорят. Вы знаете, мы открытое общество. Мы другие. Мы должны говорить об этом, иначе вы об этом напишете. У них нет журналистов, которые бы об этом писали… Мы будем проводить испытания, потому что они проводят испытания, другие тоже проводят испытания», — сказал Трамп.

Американский президент добавил, что обсуждал денуклеаризацию с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.

30 октября Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний Соединенными Штатами. Соответствующее распоряжение, по его словам, уже передано Министерству обороны.

Этому предшествовали испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной силовой установкой. Также в РФ были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева и двух крылатых ракет Х-102.

29 октября российский диктатор Владимир Путин похвастался запуском подводного аппарата с ядерной энергетической установкой Посейдон. Он заявил, что мощность Посейдона якобы «значительно превышает» мощность российской ракеты Сармат.

30 октября в Кремле заявили, что запуск Буревестника якобы не является ядерными испытаниями и пригрозили США «ответными действиями» в случае тестового запуска ядерного оружия.