Трамп приказал Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия США

Трамп подчеркнул, что Пекин выйдет на первое место по ядерному вооружению уже через пять лет (Фото: REUTERS/Joshua Roberts)

Президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний Соединенными Штатами. Соответствующее распоряжение, по его словам, уже передано Министерству обороны.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.



«Соединенные Штаты имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна. Это стало возможным благодаря полному обновлению и модернизации арсенала во время моего первого срока», — заявил американский лидер.

Трамп также отметил, что Россия сейчас занимает второе место, а Китай — третье, но, по его прогнозам, Пекин выйдет на первое место уже через пять лет, если США не будут действовать решительно.

«Учитывая испытательные программы других стран, я приказал Пентагону начать наши собственные — на равных условиях. Этот процесс начинается немедленно», — заявил Трамп.

В августе Трамп уже предупреждал, что США находятся в полной готовности к ядерному конфликту с Россией, а также критиковал недостаточную жесткость предыдущих администраций в вопросе стратегического сдерживания.