После запуска Буревестника и Посейдона: Кремль пригрозил «ответными действиями» в ответ на приказ Трампа возобновить ядерные испытания

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в четверг, 30 октября, отреагировал на приказ президента США Дональда Трампа начать ядерные испытания после запуска Россией подводного аппарата Посейдон и ракеты Буревестник.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, Песков заявил, что США как суверенная страна имеет право на суверенные решения. В то же время он утверждает, что запуск Буревестника якобы не является ядерными испытаниями.

«До этого времени нам было неизвестно, что кто-то занимается [ядерными испытаниями]… Если речь идет об испытаниях Буревестника, то это не является ядерным испытанием, ни в коем случае», — цинично соврал рупор Кремля.

Он пригрозил «ответными действиями» в случае, если кто-то «отойдет от моратория» на ядерные испытания. В то же время Кремль не считает, что начался новый этап гонки вооружения.

Песков также добавил, что Штаты пока не уведомляли Россию о намерениях проводить ядерные испытания. Он надеется, что до Трампа «корректно» донесли информацию о Буревестнике и Посейдоне.

26 октября в Кремле заявили об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной силовой установкой. Также были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева и двух крылатых ракет Х-102. В российском Генштабе заявили, что Буревестник якобы преодолел 14 тыс. км и находился в воздухе около 15 часов.

29 октября Путин похвастался запуском подводного аппарата с ядерной энергетической установкой Посейдон. Он заявил, что мощность Посейдона якобы «значительно превышает» мощность российской ракеты Сармат.

В тот же день президент Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний США, «учитывая испытательные программы других стран». Он также заявил, что денуклеаризация была бы «чрезвычайным событием», но возобновление ядерных испытаний сейчас является «уместным».