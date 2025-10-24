Посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что президент США Дональд Трамп стремится оказывать давление как на российского диктатора Владимира Путина, так и на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы заставить их сесть за стол переговоров и договориться о прекращении войны в Украине.

Об этом он заявил 23 октября в интервью для Newsmax.

Уитакер подчеркнул, что администрация США продолжает поддерживать Украину в защите ее суверенитета, но главный фокус Трампа сместился на давление на обе стороны.

«Президент Трамп пытается найти пути, чтобы продолжать давить на президента России Владимира Путина, а откровенно говоря, также и на президента Украины Владимира Зеленского, а также искать новые способы давления, чтобы заставить обе стороны сесть за стол переговоров, согласиться на прекращение огня, завершить войну и положить конец убийствам», — сказал он.

Он добавил, что президент все больше нетерпелив из-за отказа Путина от деэскалации.

«Он держит все карты в руках», — сказал Уитакер о Трампе. «И в итоге он будет использовать их так, как считает нужным, чтобы создать условия, которые заставят Владимира Путина оставаться за столом переговоров, вести переговоры и решить эту войну, ведь убийства должны прекратиться. И, если откровенно, Трамп очень разочарован тем, что Путин не хочет завершать эту войну».

Уитакер отметил, что во время встречи Трамп объявил масштабные новые санкции против двух российских нефтяных компаний и их дочерних предприятий, которые финансируют военные действия Кремля.

«Обсуждались очень важные темы, но основное внимание сосредотачивалось на стремлении президента Трампа положить конец этой бессмысленной войне. Он отмечал, что каждую неделю гибнут тысячи людей, особенно солдаты на передовой», — добавил посол США при НАТО.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».

В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.

Путин после введения США нового пакета санкций пытался через пропагандистов успокоить население России, заявив, что экономика страны «чувствует себя уверенно», хотя определенные потери возможны. Он назвал санкции «недружественным актом» и пригрозил, что это «не улучшает отношения с США».

Дональд Трамп, комментируя тезисы Путина о том, что санкции США против Лукойла и Роснефти «существенно не отразятся» на экономическом положении РФ, заявил: «Я рад, что он так считает. Я скажу больше через шесть месяцев. Посмотрим, как они справятся со всем этим».

23 октября сообщалось, что ЕС принял новый пакет санкций против России, включающий запрет импорта сжиженного газа с 2027 года, ограничения для двух крупных нефтяных компаний и санкции против 117 судов «теневого флота». Это решение поддержали Дания и большинство стран блока после ужесточения санкций США.