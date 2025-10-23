ЕС принял 19-й пакет санкций против России, направленный на импорт газа и теневой флот

Европейский Союз принял новый пакет санкций против энергетической инфраструктуры страны-агрессора России, который предусматривает запрет на импорт российского газа с 2027 года, пишет Bloomberg .

ЕС также усилит запрет на транзакции с двумя крупными российскими нефтяными компаниями Роснефть и Лукойл и применит санкции к 117 дополнительным судам так называемого теневого флота, которые позволили России избежать предыдущих мер.

Реклама

19-й по счету санкционный пакет был принят после блокировки со стороны Австрии, Венгрии и Словакии — на следующий день после усиления ограничений со стороны США.



Новость дополняется