ЕС принял 19-й пакет санкций против России, направленный на импорт газа и теневой флот

23 октября, 09:28
Поделиться:
NV

NV

Европейский Союз принял новый пакет санкций против энергетической инфраструктуры страны-агрессора России, который предусматривает запрет на импорт российского газа с 2027 года, пишет Bloomberg.

ЕС также усилит запрет на транзакции с двумя крупными российскими нефтяными компаниями Роснефть и Лукойл и применит санкции к 117 дополнительным судам так называемого теневого флота, которые позволили России избежать предыдущих мер.

Реклама

19-й по счету санкционный пакет был принят после блокировки со стороны Австрии, Венгрии и Словакии — на следующий день после усиления ограничений со стороны США.


Новость дополняется

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Евросоюз Торговые санкции Санкции против России Санкции Запада Российский газ теневой флот импорт газа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies