Трамп выбирал из трех вариантов. WSJ рассказала, как президент США решился на первые санкции против РФ и «потерял терпение» в отношении Путина

Дональд Трамп имеет и другие инструменты для усиления давления на Кремль, но пока он ими не воспользовался, пишет WSJ (Фото: REUTERS/Jeenah Moon)

После того как у президента США Дональда Трампа иссякло терпение по отношению к Кремлю из-за войны против Украины, ему было предложено три варианта антироссийских санкций.

Об этом пишет The Wall Street Journal, указывая, что Трамп неоднократно угрожал жесткими действиями в отношении РФ, однако они не воплощались в жизнь, поскольку лидер США продолжал верить, что способен договориться с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам чиновников, Трамп потерял терпение, когда он сделал вывод, что Путин тянет время. Через несколько часов после того, как президент США отменил запланированный с российским диктатором саммит в Будапеште, посчитав его пустой тратой времени, РФ нанесла по Украине новые удары по Украине, поразив, в том числе детский сад.

Как отмечает WSJ, напрямую комментировать атаки Трамп не стал, но, по словам представителей администрации, был возмущен подобной агрессией, даже в те моменты, когда, по его мнению, он добился прогресса с Путиным.

Пакеты санкций США против российской нефтяной отрасли были разработаны и готовы к применению на случай, если Трамп примет решение действовать, пишет WSJ со ссылкой на официальных лиц. По их словам, президенту США были представлены три варианта санкций: жесткий, направленный непосредственно на российскую промышленность и высокопоставленных российских руководителей; средний — с вектором на энергетическую отрасль РФ, а также более мягкий, включающий более ограниченные санкции. Трамп сделал выбор в пользу среднего.

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, американский лидер четко дал понять, что настало время положить конец войне, добавив, что он продолжит искать мирное разрешение конфликта.

По словам представителей администрации, последние санкции против Роснефти и Лукойла могут кардинально изменить ситуацию, учитывая, насколько зависима хрупкая экономика России военного времени от доходов от нефти и газа.

При этом Трамп обладает и другими инструментами для усиления давления на Кремль, но пока он ими не воспользовался, указывает WSJ. Среди них — передача Украине крылатых ракет Tomahawk, введение новых вторичных санкций в отношении любых компаний, ведущих бизнес с находящимися под санкциями российскими нефтяными гигантами, а также введение новых карательных мер против теневого флота РФ в целях усиления санкций Европейского Союза.

WSJ также приводит мнение Курта Волкера, который был спецпредставителем Трампа по Украине в его первой администрации. «Трамп оставляет некоторые вопросы за скобками, потому что он всё ещё очень хочет заключить сделку с Путиным», — отметил Волкер.

Это добавил он, показывает, что Трамп просто разочарован тем фактом, что Путин пока не поддерживает его планы.

Волкер также высказал убеждение, что для того, чтобы вынудить Путина пойти на серьезные уступки необходимо «гораздо больше, чем просто санкции». По его мнению, следующим важным шагом станет передача Украине ракет Tomahawk.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».

В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.

Путин после введения США нового пакета санкций пытался через пропагандистов успокоить население России, заявив, что экономика страны «чувствует себя уверенно», хотя определенные потери возможны. Он назвал санкции «недружественным актом» и пригрозил, что это «не улучшает отношения с США».

Дональд Трамп, комментируя тезисы Путина о том, что санкции США против Лукойла и Роснефти «существенно не отразятся» на экономическом положении РФ, заявил: «Я рад, что он так чувствуют себя. Я скажу больше через шесть месяцев. Посмотрим, как они справятся со всем этим».