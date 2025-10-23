Трамп начал ограниченную войну, а Путин делает вид, что не боится

● Трамп не хочет видеть Путина. Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с российским диктатором в Будапеште, о чем он и сообщил накануне вечером, во время брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте. «Мне показалось, что мы не достигнем того, чего должны достичь, поэтому я отменил ее, но мы сделаем это в будущем», — сказал американский лидер.

«Я думаю, что с точки зрения честности, единственное, что я могу сказать, это то, что каждый раз, когда я общаюсь с Владимиром, у нас происходят хорошие разговоры. А потом они никуда не приводят. Они просто никуда не приводят», — добавил Трамп.

Сегодня в 22:00 Трамп обещает еще какие-то громкие заявления.

● Лавров наговорил лишнего. Разочарование президента США в отношении страны-агрессора России достигло «новых высот» после телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 20 октября. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщило Axios.

По словам чиновника, разговор закончился безрезультатно и привел к выводу, что «россияне не в том положении, чтобы достичь соглашения о прекращении войны против Украины». Как следствие — нет смысла проводить встречу Трампа и Путина в Будапеште. «Этот вывод проложил путь решения Трампа ввести новые санкции против России», — написало Axios.

А после отказа от встречи с Путиным переменчивый хозяин Белого дома сделал следующий шаг:

● Трамп начал ограниченную войну. Президент США ввел санкции против двух крупнейших энергетических компаний страны-агрессора России (Роснефть и Лукойл), а также почти трех десятков их дочерних предприятий в ответ на отказ Москвы от прекращения огня в Украине. И это «удар под дых» военной экономике РФ, а вовсе не пощечина. Об этом написало Sky News, анализируя новое решение американского лидера.

Нефтяные гиганты Роснефть и Лукойл, по оценке Sky News, являются двигателями, которые перекачивают деньги через военные вены Москвы. Цель этих санкций — ограничить возможности Кремля получать средства для своей военной машины. Нефть — это кровеносная система России, а новые санкции Трампа ее перекрыли. Однако этот шаг таит в себе риски — оказывая давление на нефтяной сектор РФ, Трамп давит и на мировой рынок, и это давление может сказаться и на Америке. Президент США, в частности, выразил надежду, что эти масштабные санкции не продлятся долго. В то же время он призвал ЕС и G7 присоединиться к введенным Вашингтоном ограничениям.

● Минфин США требует немедленного перемирия. «Пришло время прекратить убийства и немедленно объявить перемирие. Учитывая отказ президента Путина прекратить эту бессмысленную войну, Министерство финансов вводит санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, которые финансируют военную машину Кремля», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон все еще хочет встретиться с представителями России, несмотря на недавно введенные санкции администрации президента Трампа против двух крупнейших российских нефтяных компаний. «Мы всегда будем заинтересованы в сотрудничестве, если будет возможность достичь мира», — сказал он журналистам.

● Китай обеспокоен. Санкции США против российских нефтяных компаний вызвали беспокойство в Китае, где государственные и частные нефтеперерабатывающие предприятия оказались под давлением, пытаясь поддерживать поставки и избегать возможных штрафов, — так об этом написало Bloomberg.

Примерно 20% китайского импорта нефти — около 2 млн баррелей в день в первые девять месяцев этого года — поступает из России, что делает ее одним из главных источников сырья для Китая в производстве дизеля, бензина и пластмассы.

● Путин делает вид, что ему не страшно. Под вечер российский диктатор откликнулся на активность США. Он сообщил, что саммит в Будапеште переносится. А новые санкции США хозяин Кремля назвал «попыткой оказать давление на Россию». И заверил, что ограничения «существенно не скажутся на нашем экономическом самочувствии».

Поток российской нефти в ведущих индийских НПЗ, который резко вырос после полномасштабного вторжения России в Украину, вскоре сократится почти до нуля, — так написало Bloomberg. Это произошло после того, как США ввели новые санкции против компаний Роснефть и Лукойл.

И Штатами ограничения не ограничились:

● ЕС ударил по РФ своим пакетом. Евросоюз окончательно принял новый пакет санкций против энергетической инфраструктуры страны-агрессора России, который предусматривает запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года.

Дания, которая председательствует в ЕС, объявила, что блок усилит запрет на транзакции с двумя крупными российскими нефтяными компаниями. Также новый пакет предусматривает санкции к 117 дополнительным судам так называемого теневого флота, которые позволили России избежать предыдущих ограничений.

Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций с 12 ноября вводит запрет на транзакции с пятью российскими кредитными организациями: Альфа-банком, МТС Банком, Абсолют Банком, банком «Земский» и НКО «Истина». Кроме того, в санкционный список ЕС попали белорусские Альфа-банк, Сбер Банк, ВТБ, «Белгазпромбанк», «БелВЭБ», а также «дочка» ВТБ в Казахстане и филиал ВТБ в Шанхае.

19-й санкционный пакет был принят после блокировки со стороны Австрии, Венгрии и Словакии — на следующий день после ужесточения санкций США.

● Впервые против «иглы Кремля». «Впервые мы действуем против российского газового сектора — сердца военной экономики России», — написала в Х глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, когда комментировала 19-й пакет санкций и запрет на импорт в ЕС российского сжиженного природного газа с 2027 года. Она заверила, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине вплоть до достижения длительного мира.

19-й пакет санкций Евросоюза, а также санкции США против российских нефтяных компаний — это хороший сигнал для других стран присоединиться к ним, необходимо, чтобы в их центре также был теневой флот РФ, заявил президент Украины перед началом заседания Евросовета.

● Может, Томагавки будут уже завтра? Результатом встречи в минувшую пятницу между президентом Украины и президентом США являются американские санкции против энергетики РФ, а также отмена встречи между Трампом и Путиным в Будапеште. «У нас есть санкции по российской энергетике. У нас нет встречи в Венгрии без Украины. И мы пока что не получали Томагавков. Вот и все. Это результат. Я думаю, пока неплохо», — сказал Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам президента, «каждый день что-то происходит». «Не знаю, может, завтра будут Томагавки у нас», — добавил он.

Генсек НАТО рассказал, что встреча 17 октября президента Украины с его американским коллегой (которую некоторые СМИ называли «провальной», и во время которой Зеленский не получил согласия Трампа на поставку ракет Tomahawk) на самом деле была «хорошей» и «успешной». Кстати, руководитель ОП Андрей Ермак также отрицает, что встреча Зеленского с Трампом была неудачной. По его словам, это «была первая по-настоящему партнерская беседа за закрытыми дверями».

● Зеленский ищет ракеты в Европе. Владимир Зеленский (в обращении к участникам заседания Евросовета в Брюсселе) заявил, что не только Соединенные Штаты обладают дальнобойным оружием. «Дальнобойное оружие есть не только у США — некоторые европейские страны также им располагают, включая ракеты Tomahawk. Мы уже ведем переговоры с теми странами, которые могут помочь», — сказал он. И призвал «поддержать все, что помогает Украине получить такие возможности».

Зеленский отметил, что Путин нервничает, когда поднимается вопрос о передаче Украине дальнобойного оружия, — потому что глава кремлевского режима понимает, что это вооружение действительно способно изменить ход войны.

Украина предлагает Европе изменить порядок очереди по поставкам систем ПВО Patriot, поскольку некоторые страны с системами не используют их таким образом, как Украина, заявил президент Зеленский. По его словам, Украина получит системы сейчас, и готова отдать их обратно или заменить, когда наступит ее очередь.

«Китай — это действительно очень трудный вопрос, сложный, у нас нет даже постоянного диалога с Си Цзиньпином. У нас были определенные телефонные разговоры, и он мне сказал, что он не будет продавать оружие [РФ]. Я действительно ничего не знаю о пакетах вооружений, но я знаю одно — Китай помогает России. Не помогает Украине, и не заинтересован в нашей победе и в поражении России», — сказал Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.

● Украине нужны российские активы. Президент Украины призвал участников заседания Европейского Совета как можно скорее принять решение об использовании замороженных активов РФ для защиты от российской агрессии. «И когда мы говорим о замороженных российских активах, мы должны использовать их таким образом, чтобы Россия поняла, что она платит за свою собственную войну. Поэтому я прошу вас принять решение как можно скорее. Российские активы должны быть использованы полностью, чтобы защититься от российской агрессии», — сказал он во время участия в заседании Евросовета.

По словам президента, Украина планирует использовать значительную часть этих средств для закупки европейского оружия.

● Миллиарды, которые должна получить Украина. Украина до конца 2025 года получит $15 млрд внешнего финансирования, еще $47 млрд ожидается в 2026-м, сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Пышный добавил, что сейчас проходит формирование решения по использованию обездвиженных активов РФ, которые также называют репарационным займом. «Это политический диалог, наполненный достаточной политической энергией. Происходит структурирование соглашений и обсуждение юридических деталей», — отметил он.



● Бельгия хочет гарантий из-за замороженных активов РФ. Премьер Бельгии Барт де Вевер озвучил требования, которые должны быть удовлетворены до того, как будет принято решение о предоставлении Украине репарационного займа за счет замороженных российских активов, значительная часть которых хранится в его стране.

В Брюсселе на заседании Европейского совета бельгийский премьер сказал: «Существует большой риск, что мы пострадаем от огромных претензий, поэтому, если вы хотите это сделать, нам придется делать это вместе, мы хотим гарантий, что если деньги придется вернуть, каждое государство-член возьмет на себя ответственность за последствия, которые не могут быть только для Бельгии, и другое требование заключается в том, чтобы каждая страна, обладающая обездвиженными активами, была вместе с нами, потому что мы единственные, кто это делает».

● Вспыхнул один из крупнейших НПЗ врага. Подразделения Сил обороны в ночь на четверг поразили нефтеперерабатывающий завод Рязанский и склад боеприпасов врага в районе города Валуйки (Белгородская область РФ): зафиксированы взрывы и масштабный пожар на НПЗ, склад с боеприпасами уничтожен, сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Рязанский НПЗ является одним из крупнейших в центральной части РФ и принадлежит Роснефти. Мощности предприятия предусматривают переработку более 17 млн т нефти в год и играют важную роль в обеспечении горючим военных формирований противника и логистических цепей обеспечения вооруженных сил оккупантов.

Взорвался завод, на котором рашисты производили авиаракеты. На заводе в Копейске Челябинской области РФ, где 22 октября произошел взрыв, выпускали авиаракеты, которыми страна-агрессор атакует территорию Украины. Об этом написало российское оппозиционное издание Агентство. По его данным, на предприятии, в частности, выпускали неуправляемые авиаракеты С-8, об использовании которых в войне против Украины регулярно отчитывается российское минобороны.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о взрыве на предприятии в Копейске вечером 22 октября. Сначала он заявлял о гибели четырех человек и нескольких пострадавших, а также указывал, что «версия прилета БПЛА не подтверждается», а позже сообщил о еще одном взрыве «в очаге возгорания». Днем 23 октября Текслер рассказал, что в результате взрыва на предприятии в Копейске погибло 10 человек, а «местонахождение еще 12 сотрудников предприятия уточняется».

● Возвращение. В результате репатриационных мероприятий в Украину возвращено еще 1000 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел», — сообщили в Коордштабе.

● Мадьяр зовет венгров снова освободиться от Москвы. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ, этнический венгр Роберт Мадьяр Бровди призвал в ТГ венгров во время митинга в честь годовщины венгерской революции 1956 года, которая закончилась вторжением советских войск, поддержать европейский курс своей страны и вновь освободиться от влияния РФ.

Командующий СБС выразил убеждение, что пророссийская политика нынешнего премьера Виктора Орбана противоречит идеалам венгерской революции 1956 года.

● Киевлян ждет самый сложный отопительный сезон. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что этот отопительный сезон в столице будет самым сложным за все годы полномасштабной войны России против Украины.

«Потому что враг особенно оголтело и систематически атакует одновременно все энерго- и теплогенерирующие объекты. Массированные атаки дронами, ракетами. Делает все, чтобы разнести, уничтожить критическую инфраструктуру», — написал в ТГ Кличко.

И напоследок:

● Машинам с маленькими детьми выделят места для парковки. Верховная Рада приняла закон, который предлагает создание парковочных мест для водителей с детьми до 3-х лет. Владельцы площадок для парковки должны будут обеспечивать места для транспортных средств, которыми перевозят детей в возрасте до 3-х лет.

На машинах должны быть соответствующие опознавательные знаки.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.