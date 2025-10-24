«Посмотрим, что будет через полгода». Трамп ответил на заявление Путина о том, что санкции США «существенно не отразятся на экономике РФ»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина , о том, что санкции США против Лукойла и Ростефти «существенно не отразятся» на экономическом положении РФ.

Его выступление транслировал Белый дом.



Во время выступления один из журналистов вспомнил заявление российского диктатора Путина, который считает, что эти ограничения «существенно не скажутся на экономике РФ».

Реклама

«Рад, что он так считает. Это хорошо. Посмотрим, что будет через шесть месяцев», — ответил Трамп.

23 октября Путин после введения США нового пакета санкций пытался через пропагандистов успокоить население России, заявив, что экономика страны «чувствует себя уверенно», хотя определенные потери возможны. Он назвал санкции «недружественным актом» и пригрозил, что это «не улучшает отношения с США».

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».

В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.

В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пришло время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

Затем президент Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США «повлияют» на мирный процесс.