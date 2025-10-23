Чрезвычайный и полномочный посол Украины Сергей Корсунский рассказал в интервью Radio NV о «качелях» президента США Дональда Трампа, единственном пути заставить Россию пойти на прекращение огня и возможной встрече российского диктатора Владимира Путина и американского президента в Малайзии.

— Начну с приятной новости о том, что Дональд Трамп наконец-то «размочил» счет и все-таки впервые за свою вторую каденцию ввел санкции против России, против российских нефтяных компаний. Насколько это серьезно по вашему мнению?

— Вы знаете, я бы не преувеличивал и не преуменьшал важность этих санкций. Конечно, они давно должны быть введены, конечно, они добавят давление на Россию, но, по моему мнению, то, что делают наши Вооруженные силы, наши спецслужбы, ликвидируя потихоньку российскую нефтяную промышленность, это более эффективно.

Санкции можно обходить и, к сожалению, Россия очень хорошо научилась это делать — и благодаря теневому флоту танкеров, и так называемым партнерствам со странами, которые закупают у нее нефть.