«Единственное, что сработает». Что заставит Россию пойти на прекращение огня и как понимать «качели» Трампа — интервью с Корсунским

23 октября, 19:25
NV Премиум
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Автор: Алексей Тарасов

Чрезвычайный и полномочный посол Украины Сергей Корсунский рассказал в интервью Radio NV о «качелях» президента США Дональда Трампа, единственном пути заставить Россию пойти на прекращение огня и возможной встрече российского диктатора Владимира Путина и американского президента в Малайзии.

 — Начну с приятной новости о том, что Дональд Трамп наконец-то «размочил» счет и все-таки впервые за свою вторую каденцию ввел санкции против России, против российских нефтяных компаний. Насколько это серьезно по вашему мнению?

Реклама

— Вы знаете, я бы не преувеличивал и не преуменьшал важность этих санкций. Конечно, они давно должны быть введены, конечно, они добавят давление на Россию, но, по моему мнению, то, что делают наши Вооруженные силы, наши спецслужбы, ликвидируя потихоньку российскую нефтяную промышленность, это более эффективно.

Читайте также:
«Двойная игра». Зачем РФ торпедировала переговоры в Будапеште и как Путин по-КГБшному разводит Трампа

Санкции можно обходить и, к сожалению, Россия очень хорошо научилась это делать — и благодаря теневому флоту танкеров, и так называемым партнерствам со странами, которые закупают у нее нефть.

Теги:   Владимир Путин Интервью NV Дональд Трамп Война России против Украины Си Цзиньпин Радио NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies