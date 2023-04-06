Как уголовное дело сыграет на руку Трампу: объясняет политтехнолог 6 апреля, 16:30 Дональд Трамп в Палм-Бич в день, когда ему предъявили уголовное обвинение, 4 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал в интервью Radio NV, как 45-й президент США Дональд Трамп использует уголовное дело против себя в собственных интересах.

Как объяснил Радио NV Тизенгаузен, закон, по которому обвиняют Трампа из-за выплат порноактрисе Сторми Дэниелс, действует только в Нью-Йорке.

По его словам, сама по себе выпалата ей $130 тысяч не является противозаконной. Но Трамп поручил это сделать своему адвокату и компенсировал ему эту сумму 11 разными чеками, которые подписаны самим Трампом и другими физическими и юридическими лицами, и оформлены как расходы на юридические услуги, которых на самом деле предоставлено не было. Уголовным преступлением это считается, если такое действие является частью другого преступления, например мошенничества. А Трамп выплатил $130 тысяч Сторми Дэниелс, чтобы она не раскрывала их интимную связь, пытаясь таким образом обмануть избирателей.

Видео дня

Политтехнолог отметил, что Трамп выстраивает свою защиту очень правильно.

«Он говорит: "Это политическое преследование, это охота на ведьм. Потому что вы специально притащили меня в Нью-Йорк, потому что только здесь этот хитрый закон есть, занимаетесь юридической казуистикой. Если бы меня судили в другом месте, где поддерживают республиканцев, ничего бы этого не было"», — рассказал Тизенгаузен.

Он напомнил, что пик судебных слушаний по делу Трампа придется на период предвыборной кампании в США.

«И Трамп прекрасно понимает, как эти моменты можно использовать. … Многие знающие люди говорят, что это обвинение, эта вся история вдохнула новую жизнь в его избирательную кампанию. Все — "гнанный режимом, леваками, преследуемый от республиканцев кандидат". И через год он все это сможет использовать», – считает политолог.

Тизенгаузен также рассказал, что дело Трампа поляризует американское общество, что бывший президент США и раньше использовал в своих интересах.

«Пока 51% американцев поддержали выдвижение этого обвинения Трампу. Конечно, остальные нет. Там жесткие стычки его сторонников и противников. … Дело в том, что Трамп сам рад был бы, если бы на него надели наручники, хотя на этот раз на него их не надевали. Это был чисто формальный арест, чтобы доставить его в суд. И Трамп был бы счастлив, если бы на него [надели] вот эту оранжевую робу узника. Потому что он тогда реально гонимый незаконно преследующим режимом… Трамп — шоумен. Он отлично вел шоу», — объяснил политтехнолог.

4 апреля в уголовном суде Манхэттена в Нью-Йорке бывшему президенту США Дональду Трампу выдвинули обвинения по делу о фальсификации деловой документации во время предвыборной кампании в 2016 году.

Во время слушаний 4 апреля бывший президент США отрицал все обвинения, заявив, что у прокуратуры нет доказательств этого.

Он также сказал, что "никогда не думал, что что-то подобное может произойти в Америке".

Под зданием суда собрались его сторонники и противники.

Трамп, формально арестованный перед началом заседания, после слушаний не стал общаться с журналистами и вылетел во Флориду. Уже там он сделал свои заявления.

Перед этим судья Хуан Мерчан предупредил его о недопустимости высказываний, которые могут "поставить под угрозу верховенство закона" или привести к беспорядкам. Однако Трамп подверг критике окружного прокурора Манхэттена и самого судью.