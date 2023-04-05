Трамп заявил об отсутствии доказательств предъявленных ему обвинений 5 апреля, 03:20 Трампу предъявили обвинения в сокрытии потенциального сексуального скандала (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что у прокуратуры нет доказательств обвинений, предъявленных ему на слушаниях в Нью-Йорке. Он в очередной раз отметил, что не делал ничего противозаконного.

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.



«Слушание было шокирующим для многих, поскольку у них не было никаких „сюрпризов“, а значит, доказательств по делу нет. Практически каждый юрист-эксперт заявлял, что здесь нет доказательств. Ничего противозаконного сделано не было», — написал экс-президент.

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Он также сообщил, что приземлился во Флориде и намерен выступить с заявлением в поместье Мар-а-Лаго в 20:15 по местному времени (03:15 по Киеву).

Во вторник, 4 апреля, бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения в сокрытии потенциального сексуального скандала во время президентской кампании 2016 года.