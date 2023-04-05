Трамп заявил об отсутствии доказательств предъявленных ему обвинений

5 апреля, 03:20
Поделиться:
Трампу предъявили обвинения в сокрытии потенциального сексуального скандала (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Трампу предъявили обвинения в сокрытии потенциального сексуального скандала (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что у прокуратуры нет доказательств обвинений, предъявленных ему на слушаниях в Нью-Йорке. Он в очередной раз отметил, что не делал ничего противозаконного.

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

«Слушание было шокирующим для многих, поскольку у них не было никаких „сюрпризов“, а значит, доказательств по делу нет. Практически каждый юрист-эксперт заявлял, что здесь нет доказательств. Ничего противозаконного сделано не было», — написал экс-президент.

Видео дня

Читайте также:

Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Octavio Jones) «Победим прокурора, а затем Байдена». Трамп отреагировал на обвинения в уголовном преступлении

Он также сообщил, что приземлился во Флориде и намерен выступить с заявлением в поместье Мар-а-Лаго в 20:15 по местному времени (03:15 по Киеву).

Во вторник, 4 апреля, бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения в сокрытии потенциального сексуального скандала во время президентской кампании 2016 года.

Читайте также:
Уголовное обвинение Трампу. Может ли бывший президент США сесть за решетку из-за порноактрисы: все ответы о громком деле
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Дональд Трамп

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X