Громкое дело экс-президента США. Как прошло историческое заседание суда, где Трампу предъявили беспрецедентные обвинения — фоторепортаж 5 апреля, 10:47 Дональд Трамп заслушивает обвинения в уголовном суде Манхэттена в Нью-Йорке (Фото:Andrew Kelly/Pool/Reuters)

4 апреля в уголовном суде Манхэттена в Нью-Йорке бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по делу о фальсификации деловой документации во время предвыборной кампании в 2016 году.

Речь идет о сокрытии Трампом потенциального сексуального скандала перед голосованием на выборах США. В суде ему предъявили обвинения по 34 пунктам.

Согласно материалам следствия, экс-президент США через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним десятью годами ранее. Трамп и его адвокат оформили это как плату за юридические услуги, в штате Нью-Йорк это считается фальсификацией отчетности и наказывается в уголовном порядке. Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли.

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В ходе слушаний 4 апреля бывший президент США отрицал все обвинения, заявив, что у прокуратуры нет доказательств этого.

Он также сказал, что «никогда не думал, что что-то подобное может произойти в Америке».

Под зданием суда собрались его сторонники и противники.

Трамп, который был формально арестован перед началом заседания, после слушаний не стал общаться с журналистами и вылетел во Флориду. Уже там он сделал свои заявления.

Перед этим судья Хуан Мерчан предупредил его о недопустимости высказываний, которые могут «поставить под угрозу верховенство закона» или привести к гражданским беспорядкам. Однако Трамп обрушился с критикой на окружного прокурора Манхэттена и самого судью.

NV собрало самые яркие фото происходящего в суде и возле него.

Дональд Трамп прибыл в уголовный суд Манхэттена в Нью-Йорке / Фото: Eduardo Munoz/Reuters

Фото: Carlos Barria/Reuters

Фото: Brendan McDermid/Reuters

Трамп заслушивает обвинения по делу о фальсификации документов / Фото: Andrew Kelly/Pool/Reuters

Фото: Andrew Kelly/Pool/Reuters

Фото: Andrew Kelly/Pool/Reuters

Противники Трампа собрались у здания уголовного суда Манхэттена / Фото: Amanda Perobelli/Reuters

Фото: Amanda Perobelli/Reuters

Фото: Amanda Perobelli/Reuters

Фото: Amanda Perobelli/Reuters

Сторонники экс-президента США пришли поддержать Трампа / Фото: Shannon Stapleton/Reuters

Фото: Caitlin Ochs/Reuters

Полиция следит за безопасностью в центре Нью-Йорка, где идут слушания по делу Трампа / Фото: Caitlin Ochs/Reuters

Трамп выступает перед своими сторонниками во Флориде, куда он прилетел после заседания суда / Фото: Ricardo Arduengo/Reuters