Впервые в истории США. Трамп не признал себя виновным по 34 пунктам обвинения — онлайн 4 апреля, 21:53 Дональд Трамп в зале суда перед предъявлением обвинений (Фото:REUTERS/Andrew Kelly/Pool)

4 апреля начнется суд против бывшего президента США Дональда Трампа по уголовному обвинению, которое пока официально не раскрыто.

По данным CNN, против Трампа предъявят более 30 обвинений, связанных с мошенничеством в бизнесе, в рамках расследования негласных выплат актрисе фильмов для взрослых.

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Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним десятью годами ранее. Трамп и его адвокат оформили это как плату за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказывается в уголовном порядке. Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли.

Американские издания со ссылкой на источники, осведомленные с делом, писали, что Трамп, скорее всего, появится в офисе окружного прокурора 4 апреля в 14:15 по местному времени (21:15 по Киеву).

Далее суд нью-йоркского Манхеттена должен определить досудебную меру пресечения для Трампа: это может быть залог, другие ограничения или освобождение под личное обязательство. На этом этапе также объявляют полный текст обвинения.



Затем предстоят предварительные слушания (ходатайства защиты об отклонении обвинения, ходатайства сторон о рассмотрении дела и привлечении свидетелей и т. п. ).

Далее Трамп снова получит выбор: либо он признает себя виновным и получает наказание с учетом этого фактора, либо должен состояться суд. Тогда наказание будет назначено или не назначено в зависимости от решения суда о признании вины 45-го президента США.

NV следит за первым днем суда против Дональда Трампа в режиме онлайн.

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21:49 По словам репортера CBS News, Трамп в зале суда заявил, что не признает себя виновным по 34 пунктам обвинения.

21:29 Дональд Трамп вошел в зал суда Нью-Йорка, где ему, как ожидается, предъявят более 30 обвинений, пишет CNN.

NYT сообщает, что у Трампа «мрачное выражение лица», он не стал отвечать на вопросы прессы.

Происходящее в зале суда не будет транслироваться или фотографироваться, репортерам запрещено использовать телефоны или ноутбуки.

21:09 На предъявлении обвинения Трампу председательствует судья Хуан Мерчан. Как пишет NYT, в конце прошлого года он уже курировал процесс по делу о налоговых махинациях семейного бизнеса 45-го президента в сфере недвижимости.



Трамп обвинял судью в предвзятости и утверждал, что тот его «ненавидит».

21:01 Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга сказала, что происходящее вокруг Трампа не в центре внимания президента Джо Байдена.

20:48 Как сообщает The New York Times, Трамп проведет некоторое время под стражей в офисе окружного прокурора, где у него возьмут отпечатки пальцев. Ожидается, что он предстанет перед судом около 14:15 (21:15 по киевскому времени).

20:43 По дороге в суд Трамп в соцсети Truth Social пожаловался на «сюрреализм» того, что его собираются арестовать, пишет CNN.

20:33 Трамп прибыл в суд и был формально арестован до предъявления обвинения — CNN

20:13 Трамп отправился в здание суда на Манхэттене

Кортеж бывшего президента США отправился из Trump Tower в суд.





Дональд Трамп покидает Trump Tower / Фото: REUTERS/Carlos Barria

19:58 Разом із прихильниками та противниками Трампа на його прибуття вже кілька годин чекає багато журналістів



Фото: REUTERS/Caitlin Ochs

19:58 Вместе со сторонниками и противниками Трампа его прибытия уже несколько часов ожидают множество журналистов

Фото: REUTERS/Caitlin Ochs

19:39 Трамп планирует произнести одну короткую фразу перед тем, как войти в зал суда, а остальные комментарии оставить на вечер 4 апреля

Об этом сообщили его советники, передает CNN.

Ожидается, что речь Трампа, которую он произнесет в Мар-а-Лаго, сегодня вечером, будет предварительно соглассована с его юристами.



19:23 Между сторонниками и противниками Трампа иногда происходят небольшие стычки

Поводом для одной из них стал огромный баннер с надписью «Трамп все время лжет».

17:56 У здания Манхэттенского уголовного суда собрались сторонники и противники Трампа.

Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

17:07 С Трампом в Нью-Йорк прилетел собственный видеооператор

Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что Трамп намерен получить политическую выгоду из документирования событий дня, когда ему предъявят обвинение.

Ожидается, что видеооператор пойдет с ним в зал суда, но разрешат ли ему снимать, учитывая ограничения, неизвестно.

15:56 Адвокат Трампа Крис Кисе заявил, что бывший президент США сделает заявления для прессы до и после предъявления ему обвинения

«Президент стойкий, оптимистичный и как никогда полон решимости бороться с силами несправедливости», — заявил Кисе, встретившийся накануне с Трампом в Трамп-тауэр, передает CNN.



14:48 Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что 45-й президент США не будет признавать свою вину.

Сегодняшнее предъявление обвинения Дональду Трампу на Манхэттене, вероятно, будет «типичным разбирательством, которое не займет много времени, 20−30 минут», — сказал его адвокат Джо Такопина в программе Доброе утро, Америка на ABC, добавив, что бывшей президент «пройдет через те же процедуры, через которые прошел бы на его месте любой другой», передает CNN.

Обсуждения между командой юристов Трампа и прокуратурой касались «некоторых процедурных вопросов, но ничего существенного об обвинительном заключении», — сказал Такопина.

Когда ведущий Джордж Стефанопулос предположил, что Трамп может просто признать себя виновным, чтобы закрыть дело, Такопина ответил: «Я могу заверить вас в одном: в этом деле не будет никакого признания вины».

«Я не думаю, что это дело увидит суд присяжных», — добавил он.

14:11 В Манхэттенском уголовном суде перед рассмотрением дела Трампа усилили меры безопасности



Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Фото: REUTERS/Dar Yaskil

Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Фото: REUTERS/Dar Yaskil

12:39 До начала заседания суда журналистам ненадолго разрешат фотографировать в зале суда

Транслировать предъявление обвинений Трампу не разрешат, сообщил CNN со ссылкой на заявление судьи вечером 3 апреля.

Исполняющий обязанности судьи Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан отклонил просьбу нескольких средств массовой информации о разрешении транслировать историческое судебное разбирательство. Предъявление Трампу обвинения — как и большинство обвинений в суде Манхэттена — является публичным разбирательством, но СМИ обычно не разрешается вести трансляцию из зала суда.

Снимки разрешат делать пяти фотографам «до тех пор, пока судебный персонал не прикажет им покинуть ложу присяжных».

Адвокаты Трампа призвали судью отклонить запрос СМИ на установку камер прямого эфира в зале суда. Офис окружного прокурора Манхэттена сообщил судье, что у них нет позиции по этому вопросу.



12:34 Юристка Алина Хабба, представляющая интересы Дональда Трампа по нескольким гражданским делам и встречавшаяся с ним 3 апреля, заверила, что он в хорошем настроении

«Он готов пойти и сделать то, что ему нужно сделать завтра», — сказала Хабба в эфире Fox News.

«За исключением каких-либо сюрпризов, я думаю, что это должно быть гладко. Мы стараемся координировать и сотрудничать со всеми, чтобы убедиться, что проблем не возникнет», — заявила она.

Крым того, юристка выразила сомнение, что суд будет справедливым.

12:29 В Трамп-Тауэр 3 апреля 45-й президент США встретился со своими адвокатами Сьюзан Нечелес и Джо Такопиной

Об этом сообщил CNN со ссылкой на свой источник. Присутствовал ли на встрече недавно появившийся в команде защитников Трампа Тодд Бланш, неизвестно.

12:14 Трам прибыл в Нью-Йорк за день до заседания суда

Об этом сообщил канал CNN. Фото Трампа, садящегося на самолет перед вылетом из Палм-Бич и заходящего в небоскреб Трамп-тауэр в Нью-Йорке опубликовало агентство Reuters.

Дональд Трамп выходит из машины рядом с самолетом, на котором полетит в Нью-Йорк / Фото: REUTERS/Marco Bello

Дональд Трамп вместе со своим сыном Эриком Трампом рядом с Трамп-тауэр в Нью-Йорке, 3 апреля / Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Дональд Трамп заходит в Трамп-тауэр в Нью-Йорке, 3 апреля / Фото: REUTERS/Carlos Barria

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Считается, что основное уголовное обвинение в адрес Дональда Трампа касается событий 2016 года. Тогда непосредственно перед президентскими выборами, которые Трамп в итоге выиграл, его бывший юрист Майкл Коэн заплатил порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс) $130 тыс. за молчание. По словам фотомодели и актрисы, Трамп имел роман и сексуальную связь с ней после знакомства на гольф-турнире с участием знаменитостей в 2006 году. Поскольку рассказы Сторми Дэниелс могли бы скомпрометировать Трампа в преддверии выборов, политик пытался скрыть свои внебрачные отношения и поручил адвокату заплатить бывшей любовнице. При этом платежи ей были сделаны из взносов на предвыборную кампанию Трампа — в свою очередь, эти деньги поступали из нелегального источника и превышали допустимые суммы для взносов со стороны одного лица.

Скорее всего, это не единственное обвинение. По данным CNN, 30 марта Трампу были предъявлены обвинения по более чем 30 пунктам, связанные с финансовыми и бизнес-махинациями.

Сам Дональд Трамп назвал обвинения в его адрес «политическим преследованием» со стороны демократов и «вмешательством в выборы на самом высоком в истории уровне».

45-й президент США вошел в историю как единственный глава Белого дома, переживший два импичмента, а теперь стал еще и первым, кому было предъявлено уголовное обвинение.

30 марта суд присяжных в Нью-Йорке, так называемое Большое жюри, проголосовал за выдвижение уголовных обвинений Трампу. Это означает, что его обвиняют в одном или нескольких преступлениях.

Обвинительный акт является тайным и, как правило, не обнародуется, пока его не передадут в суд или — в некоторых случаях — пока подсудимый не предстанет перед судом впервые.