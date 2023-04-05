«Был бы рад наручникам». Трамп, порноактриса и $130 000: как старый секс-скандал скажется на США и Украине — интервью с Тизенгаузеном 5 апреля, 18:38 Эксклюзив NV Бывший президент США Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

4 апреля в Нью-Йорке бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по делу о фальсификации деловой документации в ходе предвыборной кампании в 2016 году.

Речь идет о сокрытии Трампом потенциального сексуального скандала. Согласно материалам следствия, экс-президент США через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов. Оформили это как плату за юридические услуги, что в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказывается в уголовном порядке.

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Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы. Но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли.

Как это отразится на предстоящих президентских выборах в США в 2024 году и помощи Украине, политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал в интервью Radio NV.