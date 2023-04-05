Трамп: Единственное преступление, которое я совершил, — это бесстрашно защищал нашу нацию
Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Marco Bello)
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что «никогда не думал, что что-то подобное может произойти в Америке» вечером после того, как был арестован и доставлен в суд в Нью-Йорке.
Об этом пишет CNN.
«Единственное преступление, которое я совершил, — это бесстрашно защищать нашу нацию от тех, кто стремится ее уничтожить», — заявил Трамп из своей собственности Мар-А-Лаго во Флориде.
Бывший президент вышел перед толпой своих поклонников в сопровождении песни Гордый быть американцем. Толпа скандировала США, когда она шла к микрофону.
Он вспомнил о президентских выборах 2020 года, нынешнем президенте Джо Байдене и заявил, что «наша страна идет в ад», на что присутствовавшие аплодировали.
Во вторник, 4 апреля, бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинение в сокрытии потенциального сексуального скандала во время президентской кампании 2016 года.