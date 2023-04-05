Подсудимые президенты. Семь историй бывших лидеров, против которых были возбуждены судебные дела 5 апреля, 19:11 Эксклюзив NV Николя Саркози, Дональд Трамп и Сильвио Берлускони — экс-лидеры Франции, США и Италии, которые в разное время попадали на скамью подсудимых (Фото:DR)

Коррупция, злоупотребление властью и даже харасмент — такие обвинения выдвигали против своих топ-чиновников Франция, Корея, Италия, Израиль и Аргентина. На фоне последних событий в США NV приводит семь дел против бывших и действующих глав государств.

Во вторник, 4 апреля Дональд Трамп стал первым в истории экспрезидентом США, против которого в рамках судебного разбирательства официально выдвинули обвинения по уголовному делу. Впрочем, в мире подобных прецедентов случалось немало.

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История ХХІ века знает десятки примеров, когда экс-главы государств представали перед судом, были отправлены в тюрьму или привлечены к ответственности другим способом — преимущественно по обвинениям в коррупции. Такие случаи зафиксированы в 78 странах мира, в том числе и в свободных и развитых демократиях. NV вспоминает некоторые из них.

1. Франция: давние грехи Ширака и четыре дела против Саркози