Трамп покинул зал суда после предъявления обвинения 4 апреля, 22:36 Трамп покидает здание уголовного суда Манхэттена (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Бывший президент США Дональд Трамп покинул зал суда после предъявления ему обвинения. Формальный арест с него был снят.

Об этом сообщает CNN.

Покидая зал суда, Трамп не делал никаких заявлений. Выйдя из зала бывший президент США покинул здание и сел в свой кортеж, припаркованный снаружи.

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Бывший президент не признал себя виновным по 34 пунктам, сообщает источник CNN.

4 апреля Трампа формально арестовали. В тот же день начался суд против бывшего президента США Дональда Трампа по уголовному обвинению.

Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним десятью годами ранее.

Трамп и его адвокат оформили это как плату за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказывается в уголовном порядке.

Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли.

Сам Дональд Трамп назвал обвинения в его адрес «политическим преследованием» со стороны демократов и «вмешательством в выборы на самом высоком в истории уровне».