Силовики задержали в Ереване более 180 участников антиправительственного протеста

В пятницу, 20 апреля, силовики задержали в Ереване более 180 активистов, протестующих против назначения на пост премьер-министра страны бывшего президента Сержа Саргсяна.
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря полиции Ашота Агароняна передает Интерфакс-Украина.
"В отделения полиции доставлены 183 человека", - заявил он.
При этом ранее армянские силовики предупредили протестующих, что в целях пресечения попыток блокирования городских дорог могут применить силу и спецсредства.
Ранее сообщалось, что оппозиция решила поменять тактику и блокировать дороги грузовиками.
Напомним, 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра Армении сторонника Кремля и бывшего президента страны Сержа Саргсяна, правившего государством с 2008 по 2018 год.
На проспекте Баграмяна между участниками акции и полицией начались столкновения.
Позже силовики стянула к зданию парламента Армении водометы и бронетехнику, а также пригрозили разогнать митинг.
В свою очередь лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной" революции.
Силовики на это ответили задержаниями протестующих.
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