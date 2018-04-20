Силовики задержали в Ереване более 180 участников антиправительственного протеста

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Полиция предупредила, что может применить силу
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Полиция предупредила, что может применить силу

В пятницу, 20 апреля, силовики задержали в Ереване более 180 активистов, протестующих против назначения на пост премьер-министра страны бывшего президента Сержа Саргсяна.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря полиции Ашота Агароняна передает Интерфакс-Украина.

"В отделения полиции доставлены 183 человека", - заявил он.

При этом ранее армянские силовики предупредили протестующих, что в целях пресечения попыток блокирования городских дорог могут применить силу и спецсредства.

Ранее сообщалось, что оппозиция решила поменять тактику и блокировать дороги грузовиками.

Напомним, 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения  на пост премьер-министра Армении сторонника Кремля и бывшего президента страны Сержа Саргсяна, правившего государством с 2008 по 2018 год.

На проспекте Баграмяна между участниками акции и полицией начались столкновения.

Позже силовики стянула к зданию парламента Армении водометы и бронетехнику, а также пригрозили разогнать митинг.

В свою очередь лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной" революции.

Силовики на это ответили задержаниями протестующих.

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